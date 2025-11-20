U-19 World Cup Schedule: आईसीसी ने अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. इस बार टूर्नामेंट में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. जिनमें सबसे बड़ा बदलाव है भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग ग्रुप में रखना. इसका मतलब है कि ग्रुप स्टेज में दोनों टीमें आमने-सामने नहीं होंगी, और उनका संभावित मुकाबला केवल सुपर सिक्स या नॉकआउट में ही हो सकता है.

भारत का अभियान 15 जनवरी से शुरू होगा

भारत अपनी पहली भिड़ंत 15 जनवरी को अमेरिका के खिलाफ बुलावायो में खेलेगा. टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला जीत के साथ अभियान शुरू करने का बेहतरीन मौका होगा. इसके बाद 17 जनवरी को भारत की टक्कर बांग्लादेश से और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड से होगी. तीनों ही मैच बुलावायो के मैदान पर खेले जाएंगे.

ग्रुप-ए में भारत के साथ अमेरिका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड शामिल हैं. ग्रुप में शीर्ष तीन टीमें सुपर सिक्स राउंड में प्रवेश करेंगी, जहां दो ग्रुप बनेंगे और प्रत्येक ग्रुप में छह-छह टीमें होंगी.

16 टीमों के बीच 41 मुकाबलों का रोमांच

टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी. इन्हें चार-चार टीमों के चार ग्रुप - A, B, C और D में बांटा गया है. कुल 23 दिनों के भीतर 41 मैच खेले जाएंगे, जिनमें सुपर सिक्स, सेमीफाइनल और फाइनल शामिल हैं. ग्रुप इस प्रकार हैं:

ग्रुप A: भारत, अमेरिका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड

ग्रुप B: जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड

ग्रुप C: ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान, श्रीलंका

ग्रुप D: तंजानिया, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका

इस बार तंजानिया पहली बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा, जबकि जापान की 2020 के बाद वापसी हो रही है.

मैच पांच अलग-अलग मैदानों पर खेले जाएंगे

अंडर-19 वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे और नामीबिया के पांच ग्राउंड्स पर आयोजित होगा.

जिम्बाब्वे में - हरारे स्पोर्ट्स क्लब, ताकाशिंगा और क्वींस स्पोर्ट्स क्लब.

नामीबिया में - विंडहोक क्रिकेट ग्राउंड और एचपी ओवल.

अभ्यास मैच 9 से 14 जनवरी के बीच होंगे. इसके बाद लीग चरण, सुपर सिक्स राउंड, दो सेमीफाइनल और फिर रोमांचक फाइनल मुकाबला खेला जाएगा.

भारत का पूरा ग्रुप-स्टेज शेड्यूल

15 जनवरी: भारत बनाम USA - बुलावायो

17 जनवरी: भारत बनाम बांग्लादेश - बुलावायो

24 जनवरी: भारत बनाम न्यूजीलैंड - बुलावायो