हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सMost Runs In WTC: ICC WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन, इन दो टीमों के सबसे ज्यादा प्लेयर्स, भारत का क्या हाल

Most Runs In WTC: ICC WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन, इन दो टीमों के सबसे ज्यादा प्लेयर्स, भारत का क्या हाल

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रन बनाने की दौड़ लगातार रोमांचक होती जा रही है. जो रूट 6000 से ज्यादा रन के साथ शीर्ष पर काबिज हैं, जबकि स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 24 Nov 2025 07:10 AM (IST)
Preferred Sources

Most Runs In WTC: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की शुरुआत के बाद से ही टेस्ट क्रिकेट में रन बनाने की रफ्तार और भी दिलचस्प हो गई है. लगातार मुश्किल परिस्थितियों, तेज गेंदबाजी और स्पिन के इम्तिहान के बीच कई दिग्गज बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने लंबे फॉर्मेट में अपनी काबिलियत साबित की है. इस लिस्ट में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट सबसे आगे हैं, जिन्होंने WTC में रन बनाने का नया कीर्तिमान रच दिया है.

जो रूट - इंग्लैंड

इंग्लैंड के जो रूट 2019 से 2025 के बीच खेले गए 70 मैचों में 6088 रन बनाकर WTC के शीर्ष रन-स्कोरर बने हुए हैं. 262 रन की उनकी सर्वोच्च पारी यह बताती है कि वह लंबे समय तक क्रीज पर टिक कर विपक्ष को थकाने की कला में माहिर हैं. 52 की औसत, 21 शतक और 22 अर्धशतक ने उन्हें इस युग के सबसे भरोसेमंद टेस्ट बल्लेबाजों की श्रेणी में ला खड़ा किया है.

स्टीव स्मिथ - ऑस्ट्रेलिया 

दूसरे नंबर पर हैं ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्टीव स्मिथ, जिन्होंने 56 मैचों में 4297 रन ठोके हैं. 13 शतक और 19 अर्धशतक वाले स्मिथ अपनी अनोखी तकनीक और धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. 211 रन की उनकी बेमिसाल पारी और लगभग 50 की औसत उन्हें रूट के बाद नंबर 1 की पोजिशन के सबसे बड़े दावेदारों में खड़ा करती है.

मार्नस लाबुशेन - ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के ही मार्नस लाबुशेन 4285 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं. 98 पारियों में 48 की शानदार औसत से रन बनाकर लाबुशेन ने खुद को आधुनिक टेस्ट क्रिकेट का सुपरस्टार साबित किया है. 215 रन की बड़ी पारी और लगातार 23 अर्धशतक उनकी स्थिरता का प्रमाण हैं.

बेन स्टोक्स - इंग्लैंड 

इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स 3624 रन के साथ इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. आक्रामक बल्लेबाजी और बड़ी परिस्थितियों में मैच पलटने की क्षमता ने उन्हें खास बनाया है. 105 पारियों में 8 शतक और 17 अर्धशतक दर्शाते हैं कि वह इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की रीढ़ हैं.

ट्रैविस हेड - ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड 3444 रन बनाकर पांचवें नंबर पर शुमार हैं. 73 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाना उन्हें एक अनोखा टेस्ट बल्लेबाज बनाता है. उनकी बल्लेबाजी ने कई मैचों में ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति दी है. 

Published at : 24 Nov 2025 07:09 AM (IST)
Tags :
ICC Joe Root Steven Smith World Test Championship
और पढ़ें
