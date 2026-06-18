क्रिकेट में तिहरा शतक हमेशा से बल्लेबाजों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता रहा है. वीरेंद्र सहवाग, ब्रायन लारा, क्रिस गेल और डॉन ब्रैडमैन जैसे दिग्गजों ने बहुत बड़े-बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं. लेकिन, डेब्यू टेस्ट में 300 या उससे ज्यादा रन बनाने का कमाल इन चार महान बल्लेबाजों के नाम भी दर्ज नहीं है.

149 साल से ज्यादा पुराने टेस्ट इतिहास में केवल दो ही बल्लेबाजों ने ऐसा करके दिखाया है. इन बल्लेबाजों ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में 300 से ज्यादा रन बनाए हैं. दोनों खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया, यह रिकॉर्ड आज भी बेहद खास माना जाता है.

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इस सूची में पहला नाम वेस्टइंडीज के लॉरेंस रो का आता हैं. लॉरेंस ने 16 फरवरी 1972 में न्यूजीलैंड के खिलाफ किंग्सटन टेस्ट से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी. लॉरेंस रो ने पहली पारी में 214 रन बनाए. इसके बाद दूसरी पारी में लॉरेंस ने नाबाद 100 रन जड़ दिए. इस तरह उन्होंने मैच में कुल 314 रन बनाए हैं.

लॉरेंस रो आज भी डेब्यू टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. खास बात तो यह है कि लॉरेंस रो ने अपने पहले ही मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया था. डेब्यू टेस्ट में दोहरा शतक और शतक लगाने का यह रिकॉर्ड आज भी कायम है.

हालांकि, शानदार शुरुआत के बावजूद लॉरेंस का करियर बहुत लंबा नहीं चला. लॉरेंस ने वेस्टइंडीज के लिए 30 टेस्ट मैच खेले हैं. लॉरेंस ने 30 टेस्ट मैच खेलकर 2047 रन बनाए हैं. लॉरेंस रो के नाम 7 शतक दर्ज हैं.

इस अनोखी सूची में दूसरा नाम इंग्लैंड के टिप फोस्टर का आता है. टिप फोस्टर ने 11 दिसंबर 1903 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट से पदार्पण किया था. फोस्टर ने पहली पारी में 287 रन की शानदार पारी खेली. दूसरी पारी में टिप फोस्टर ने 19 रन जोड़े. इस तरह मैच में उनके नाम कुल 306 रन बने हुए हैं.

टिप फोस्टर डेब्यू टेस्ट में 300 रन का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज थे. टिप फोस्टर की 287 रन की पारी. आज भी डेब्यू टेस्ट की एक पारी में बनाया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है.

दिलचस्प बात यह है कि इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाने के बावजूद टिप फोस्टर का टेस्ट करियर सिर्फ 8 मैच तक ही सीमित रहा है. उन्होंने अपने छोटे से करियर में 602 रन बनाए हैं. डेब्यू में बनाया गया टिप फोस्टर का शतक ही उनके करियर का इकलौता टेस्ट शतक साबित हुआ था.

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