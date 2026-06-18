भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने एक बार फिर अपने बल्ले से बड़ा कमाल कर दिखाया है. नीदरलैंड के खिलाफ महिला टी20 विश्व कप मुकाबले में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई, बल्कि कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए.

हेडिंग्ले में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए. इस विशाल स्कोर की सबसे बड़ी नींव स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की ओपनिंग साझेदारी ने रखी.

दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 70 गेंदों में 115 रन जोड़े और नीदरलैंड के गेंदबाजों को मैच में वापसी का मौका नहीं दिया. शेफाली वर्मा ने 38 गेंदों पर 55 रन बनाए, जबकि स्मृति मंधाना ने 47 गेंदों में 74 रन की शानदार पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और एक छक्का निकला.

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इस अर्धशतक के साथ स्मृति मंधाना ने महिला टी20 विश्व कप में छठी बार 50 या उससे अधिक का स्कोर बनाया. वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं. इससे पहले मिताली राज और हरमनप्रीत कौर के नाम पांच पांच बार 50 प्लस स्कोर दर्ज थे.

यही नहीं, मंधाना ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 चौके पूरे करने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज बन गईं. नीदरलैंड के खिलाफ खेली गई पारी के बाद उनके नाम कुल 604 चौके दर्ज हो गए हैं.

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाली बल्लेबाजों की सूची में भी मंधाना शीर्ष पर हैं. उनके बाद न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स और श्रीलंका की चमारी अटापट्टू का नाम आता है.

भारत की पारी के अंतिम ओवरों में ऋचा घोष ने नाबाद 20 रन बनाए, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 12 रन का योगदान दिया. आखिरी दो गेंदों पर दीप्ति शर्मा ने एक छक्का और एक चौका लगाकर टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया.

209 रन का विशाल स्कोर भारत की मजबूत बल्लेबाजी का सबूत रहा, लेकिन इस मैच की सबसे बड़ी चर्चा स्मृति मंधाना की ऐतिहासिक पारी और उनके रिकॉर्ड बने.

जब भी भारतीय महिला क्रिकेट के बड़े नामों की बात होगी, नीदरलैंड के खिलाफ खेली गई यह पारी स्मृति मंधाना के करियर की खास उपलब्धियों में जरूर गिनी जाएगी.

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