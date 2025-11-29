हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सThe Ashes: आज होगा एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला, जानिए इस 140 साल की राइवलरी में कौन है नंबर 1?

The Ashes: आज होगा एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला, जानिए इस 140 साल की राइवलरी में कौन है नंबर 1?

एशेज 2025 की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ टेस्ट में 8 विकेट की जीत से की है. 140 साल पुरानी इस ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता में ऑस्ट्रेलिया अब तक आगे नजर आता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 29 Nov 2025 07:03 AM (IST)
Preferred Sources

The Ashes: एशेज 2025 की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने अपने अंदाज में की है. 21 नवंबर से पर्थ में शुरू हुई इस ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज के पहले मैच में कंगारुओं ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर जोरदार जीत दर्ज की. अब दोनों टीमों की नजर दूसरे टेस्ट पर है, जो आज 29 नवंबर को कैनबरा के मनुका ओवल में खेला जाएगा. इंग्लैंड इस मैच में हर हाल में वापसी करना चाहेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया बढ़त को मजबूती देने के मूड में नजर आएगी. आइए इससे पहले नजर डालते है दोनों टीमों की 140 पुरानी राइवलरी पर 

एशेज का इतिहास

एशेज सीरीज दुनिया की सबसे पुरानी और रोमांचक क्रिकेट प्रतिद्वंद्विताओं में से एक है. 1882 में शुरू हुई इस ऐतिहासिक सीरीज में करीब 143 साल का सफर पूरा हो चुका है. इस दौरान दोनों टीमों, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने 346-346 टेस्ट मुकाबले खेले हैं. अब तक आए कुल परिणामों का बड़ा सार यह बताता है कि ऑस्ट्रेलिया ने एशेज के मैदान पर स्पष्ट तौर पर दबदबा बनाए रखा है.

ऑस्ट्रेलिया का दबदबा कायम

आंकड़ों के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया ने एशेज के 346 मैचों में से 143 टेस्ट जीते हैं. इतनी लंबी अवधि में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम का जीत-हार अनुपात 1.300 रहा है. यह दिखाता है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम दबाव में भी संतुलित और मजबूत खेल दिखाती रही है.

वहीं ऑस्ट्रेलिया का जीत का प्रतिशत 41.32% है, जो इंग्लैंड की तुलना में काफी बेहतर है. खास बात यह है कि इतने लंबे काल में एक भी मैच टाई नहीं हुआ और न ही कोई मुकाबला बिना परिणाम (NR) के समाप्त हुआ.

इंग्लैंड का हाल

दूसरी ओर, इंग्लैंड ने भी इतने ही मुकाबले (346) खेले, लेकिन टीम सिर्फ 110 मैच ही जीत सकी. इंग्लैंड का जीत प्रतिशत 31.79% रहा है, जबकि हार का प्रतिशत 41.32% रहा, जो ऑस्ट्रेलिया के ठीक उलट है.

इंग्लैंड का जीत-हार अनुपात (W/L) 0.769 रहा है, जो दिखाता है कि 140 साल की इस लंबी लड़ाई में इंग्लिश टीम कहीं न कहीं लगातार संघर्ष करती हुई दिखाई देती है. 

Published at : 29 Nov 2025 07:03 AM (IST)
Tags :
Head To Head AUS Vs ENG The Ashes TEST SERIES
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया बोले- DK को नाश्ते पर बुलाया, हाईकमान का फैसला मानेंगे 
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया ने DK को नाश्ते पर बुलाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
इंडिया
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
Advertisement

वीडियोज

श्मशान में 50 लाख का 'नकली मुर्दा' !
6 साल की बच्ची से दरिंदगी, जनता में आक्रोश
Imran Khan की मौत वाली खबर सच या झूठ?
Rabri आवास में Nitish Kumar होंगे शिफ्ट? सुनिए क्या बोले वरिष्ठ पत्रकार
'पत्नी आनंद का खिलौना...', WIFE का Full Form बताकर विवादों में जगद्गुरु Rambhadracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया बोले- DK को नाश्ते पर बुलाया, हाईकमान का फैसला मानेंगे 
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया ने DK को नाश्ते पर बुलाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
इंडिया
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq Screening: ब्लैक साड़ी, ओवरकोट और आंखों पर चश्मा... 'गुस्ताख इश्क' की स्क्रीनिंग में रेखा का दिखा स्टाइलिश अवतार
ब्लैक साड़ी, ओवरकोट और चश्मा... 'गुस्ताख इश्क' की स्क्रीनिंग में छाईं रेखा
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
जनरल नॉलेज
क्या घर में AK-47 भी रख सकते हैं अमेरिकी नागरिक, क्या है यहां का गन कल्चर और कानून?
क्या घर में AK-47 भी रख सकते हैं अमेरिकी नागरिक, क्या है यहां का गन कल्चर और कानून?
यूटिलिटी
इंस्टेंट गीजर खरीदने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लीजिए छोटी मगर कीमती बातें
इंस्टेंट गीजर खरीदने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लीजिए छोटी मगर कीमती बातें
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget