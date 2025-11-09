टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी शर्मनाक हार! जब 100 रन भी नहीं बना पाई पूरी टीम

टीम इंडिया को दुनिया की सबसे मजबूत टी20 टीमों में गिना जाता है. वहीं कई बार ऐसा भी हुआ है जब उसके स्टार बल्लेबाज पूरी तरह नाकाम साबित हुए. भारतीय टीम ने अपने टी20 इतिहास में कई यादगार जीतें दर्ज की हैं, लेकिन कुछ मुकाबले ऐसे भी रहे जिनमें भारत का स्कोर 100 रन तक भी नही पहुंच पाया. आइए जानते हैं टीम इंडिया के टी20 इंटरनेशनल में अब तक के पांच सबसे कम स्कोर और उन शर्मनाक मैचों की कहानी.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (मेलबर्न, 2008)

भारत का टी20 इतिहास का सबसे कम स्कोर रहा है 74 रन, जो उसने 1 फरवरी 2008 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था. उस मैच में भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आए. केवल इरफान पठान (26 रन) ही थोड़ी देर टिक पाए. टीम 17.3 ओवर में ही सिमट गई और मुकाबला बुरी तरह हार गई.

भारत बनाम न्यूजीलैंड (नागपुर, 2016)

टी20 विश्व कप 2016 के शुरुआती मैच में भारत से ऐसी हार की किसी ने उम्मीद नहीं की थी. नागपुर में न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने भारतीय बल्लेबाजों को नचाकर रख दिया. मिशेल सैंटनर और ईश सोढ़ी की फिरकी के सामने पूरी टीम 18.1 ओवर में सिर्फ 79 रन पर ढेर हो गई. नतीजा, भारत को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा.

भारत बनाम श्रीलंका (कोलंबो, 2021)

कोविड के दौर में खेले गए इस मैच में भारत की टीम अधूरी थी, क्योंकि कई खिलाड़ी आइसोलेशन में थे. युवाओं से सजी टीम श्रीलंका के गेंदबाजों के सामने जूझती रही और 20 ओवर में सिर्फ 81 रन ही बना सकी. यह मैच भारत के टी20 इतिहास की सबसे कमजोर बल्लेबाजी प्रदर्शनों में से एक रहा.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (कटक, 2015)

कटक में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों का फ्लॉप शो देखने को मिला. दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाया और पूरी टीम 17.2 ओवर में सिर्फ 92 रन पर सिमट गई. स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही टीम इंडिया है जिसने कुछ समय पहले ही कई बड़ी जीतें दर्ज की थीं.

भारत बनाम श्रीलंका (पुणे, 2016)

पुणे में खेले गए इस मुकाबले में भारत की स्टार बल्लेबाजी लाइन-अप एक बार फिर बुरी तरह बिखर गई. श्रीलंकाई तेज गेंदबाज कसुन रजिता ने डेब्यू मैच में ही 3 विकेट चटकाकर भारत को झकझोर दिया. पूरी टीम 18.5 ओवर में सिर्फ 101 रन बना सकी और मैच गंवा दिया.