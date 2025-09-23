Most Matches as Captain: टी20 क्रिकेट तेज-तर्रार और रोमांच से भरा खेल है. इस फॉर्मेट में कप्तान की भूमिका और भी अहम हो जाती है क्योंकि फैसले हर गेंद पर बदल सकते हैं. भारत ने टी20 क्रिकेट में अब तक कई कप्तान देखे हैं और इन सभी ने अपने अंदाज से टीम इंडिया को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. आइए जानते हैं किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की और उनके जीतने का प्रतिशत क्या रहा.

महेंद्र सिंह धोनी

भारत को पहला टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 से 2016 तक टीम इंडिया की कप्तानी की. उन्होंने कुल 72 मैचों में टीम की कप्तानी की, जिसमें से 41 में जीत मिली. इस दौरान उनकी जीत का प्रतिशत 56.94 रहा. धोनी का शांत स्वभाव और मुश्किल हालात में सही फैसले लेने की क्षमता ने उन्हें सबसे भरोसेमंद कप्तान बनाया है.

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने 2017 से 2024 के बीच 62 मैचों में टीम की कमान संभाली. इनमें से भारत ने 49 मुकाबले जीते और सिर्फ 12 हारे. रोहित की कप्तानी में टीम का जीत प्रतिशत 79.03 का रहा, जो उन्हें सबसे सफल भारतीय कप्तान बनाता है. उनकी आक्रामक सोच और बड़े मैचों में दबदबे ने भारत को कई यादगार जीत दिलाई हैं.

विराट कोहली

विराट कोहली ने 2017 से 2021 के बीच 50 मैचों में भारत की कप्तानी करी. इनमें से भारत ने 30 मुकाबलों में जीत हासिल की और 16 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा. इस दौरान उनका जीत का प्रतिशत 60 रहा. कोहली का आक्रामक नेतृत्व और बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन ने भारत को अलग पहचान दिलाई.

सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव ने 2023 से 2025 के बीच अबतक 26 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं और 21 में जीत दर्ज की. उनका जीत प्रतिशत 80.76 रहा, जो इस लिस्ट में अब तक सबसे ज्यादा है. एशिया कप में भी सूर्या की कप्तानी में टीम का खेल और भी आक्रामक और आत्मविश्वासी दिखाई देता है.

हार्दिक पंड्या

हार्दिक पंड्या ने 2022 से 2023 तक 16 मैचों में कप्तानी की. इनमें से 10 मैच में उन्होंने जीत दर्ज की और 5 हारे. उनका जीत प्रतिशत 62.50 का रहा. हार्दिक को भारतीय टीम का भविष्य का कप्तान माना जाता था, लेकिन चोटों और टीम बैलेंस की वजह से बतौर कप्तान उनका कार्यकाल छोटा रहा.