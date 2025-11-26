T20 World Cup 2026: अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी होते ही राजनीति और क्रिकेट गलियारों में हलचल तेज हो गई है. इसकी वजह है फाइनल मैच के लिए अहमदाबाद को प्राथमिक वेन्यू बनाए जाने का फैसला. शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे इसे सीधा-सीधा “पक्षपाती राजनीति” बता रहे हैं.

अहमदाबाद को क्यों मिल रहा हर बड़ा मैच?

आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुंबई जैसे बड़े और ऐतिहासिक क्रिकेट वेन्यू को फाइनल मैच की मेजबानी क्यों नहीं दी गई. ठाकरे ने तंज कसते हुए लिखा कि “हर बड़ा मैच अहमदाबाद में कराने का आखिर जुनून क्यों है? क्या यह हमेशा से कोई पारंपरिक क्रिकेट वेन्यू रहा है?”

उनका कहना है कि वानखेड़े स्टेडियम क्षमता, माहौल और इतिहास तीनों मामले में फाइनल के लिए बेहतरीन चॉइस हो सकता था. उन्होंने याद दिलाया कि 2011 का यादगार वर्ल्ड कप फाइनल भी इसी मैदान पर खेला गया था.

क्या है पूरा शेड्यूल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 अगले साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा. कुल 55 मुकाबले भारत और श्रीलंका के 8 मैदानों पर होंगे. भारत में दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई और मुंबई को मैच दिए गए हैं, जबकि श्रीलंका में कोलंबो, कैंडी और एक अन्य वेन्यू चुना गया है. 20 टीमों की भागीदारी वाले इस टूर्नामेंट में इटली भी पहली बार शामिल होगा. चार ग्रुपों से 8 टीमें सुपर-8 में पहुंचेंगी, फिर सेमीफाइनल मुकाबले कोलकाता/कोलंबो और मुंबई में होंगे.

पाकिस्तान पर निर्भर है फाइनल का वेन्यू

सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनल मैच का वेन्यू इस बार दो स्थितियों पर टिका है.

1- अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है, तो मुकाबला कोलंबो में होगा.

2- अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचता, तो फाइनल अहमदाबाद में खेला जाएगा.

यही बात विवाद की सबसे बड़ी वजह बन रही है।

आदित्य ठाकरे का आरोप

आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि भारत में कई ऐसे वेन्यू हैं जो वर्ल्ड कप फाइनल होस्ट करने में सक्षम हैं, जैसे ईडेन गार्डन्स, चेन्नई का चिदंबरम स्टेडियम और मोहाली का आईएस बिंद्रा स्टेडियम.उनकी मानें तो ICC और BCCI की ‘फेवरेटिज़्म’ की वजह से बाकी शहरों के साथ नाइंसाफी हो रही है.

अहमदाबाद बनाम मुंबई, कौन बेहतर?

वानखेड़े स्टेडियम क्षमता: 33,500

नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्षमता: 1.32 लाख

स्पष्ट है कि अहमदाबाद की क्षमता सबसे बड़ी है. यहां फाइनल होने पर ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट फैंस फाइनल देख सकते हैं. फाइनल से पहले ही शेड्यूल पर यह विवाद वर्ल्ड कप को और भी चर्चा में ला चुका है. अब देखना होगा कि ICC इस राजनीतिक तकरार पर क्या प्रतिक्रिया देती है.