T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है और क्रिकेट फैंस के लिए यह टूर्नामेंट कई मायनों में बेहद खास होने वाला है. भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में यह मेगा इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक खेला जाएगा. कुल 30 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में पहली बार 20 टीमें हिस्सा लेंगी. टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका के सात शहरों की आठ जगहों पर आयोजित होगा.

इतिहास का सबसे बड़ा टी20 वर्ल्ड कप

इस बार टूर्नामेंट में 20 टीमें उतरेंगी, जो टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार होगा. इटली भी पहली बार बड़े मंच पर डेब्यू करेगी. टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है, और हर ग्रुप से दो टीमें सुपर-8 में अपनी जगह पक्की करेंगी. इसके बाद चार टीमें सेमीफाइनल की दौड़ में होंगी, जिनमें से दो टीमें फाइनल में भिड़ेंगी.

फाइनल पाकिस्तान पर निर्भर

फाइनल वेन्यू को लेकर इस बार दिलचस्प मोड़ है. अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो खिताबी मुकाबला कोलंबो में होगा. अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता, तो फाइनल भारत के अहमदाबाद में आयोजित होगा. फाइनल के दो विकल्प होने से टूर्नामेंट को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई है.

भारत के मैच का शेड्यूल

मौजूदा चैंपियन भारत अपने अभियान की शुरुआत सात फरवरी को मुंबई में अमेरिका के खिलाफ करेगा.

12 फरवरी: दिल्ली में नामीबिया से मुकाबला

15 फरवरी: पाकिस्तान के खिलाफ सुपरहिट मैच, स्थान-कोलंबो

18 फरवरी: अहमदाबाद में नीदरलैंड्स के खिलाफ आखिरी लीग मैच

भारत-पाक क्लासिक 15 फरवरी को

वर्ल्ड कप शेड्यूल का सबसे हाई-प्रोफाइल मैच 15 फरवरी को होगा जब भारत और पाकिस्तान कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में टकराएंगे. हाल ही में एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के मुकाबलों ने रिकॉर्ड व्यूअरशिप हासिल की थी, इसलिए इस मैच को खासतौर पर रविवार को रखा गया है ताकि दर्शकों की संख्या और बढ़ सके.

कौन किस ग्रुप में?

ग्रुप A: भारत, पाकिस्तान, नामीबिया, अमेरिका, नीदरलैंड्स

ग्रुप B: ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ओमान

ग्रुप C: इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, इटली

ग्रुप D: न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा, यूएई

भारत, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज पहले ही दो-दो बार खिताब जीत चुके हैं. यह वर्ल्ड कप तय करेगा कि क्या भारत हैट्रिक चैंपियन बनेगा या कोई नई टीम अपना इतिहास लिखेगी.