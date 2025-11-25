हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सT20 World Cup 2026 Full Schedule: भारत-पाकिस्तान मुकाबले की तारीख तय, 15 फरवरी को कोलंबो में भिड़ेंगी दोनों टीमें, जानिए पूरा शेड्यूल

T20 World Cup 2026 Full Schedule: भारत-पाकिस्तान मुकाबले की तारीख तय, 15 फरवरी को कोलंबो में भिड़ेंगी दोनों टीमें, जानिए पूरा शेड्यूल

T20 World Cup 2026 का पूरा शेड्यूल सामने आने के बाद क्रिकेट फैंस के बीच सबसे ज्यादा हलचल भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले को लेकर है. दोनों टीमें 15 फरवरी 2026 को कोलंबो में एक-दूसरे से टकराएंगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 25 Nov 2025 08:35 AM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026 Full Schedule: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल सामने आते ही सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुकाबले को लेकर हो रही है, वह है भारत बनाम पाकिस्तान. करोड़ों फैंस का इंतजार खत्म हो गया है. दोनों टीमें 15 फरवरी 2026 को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में टकराने वाली है. यह मैच भारत का ग्रुप स्टेज का तीसरा मैच होगा. जिसमें दर्शकों का रोमांच चरम पर रहने वाला है. 2025 एशिया कप के तीन रोमांचक मैचों के बाद यह पहली बार होगा जब दोनों टीमें टी20 फॉर्मेट में भिड़ेंगी, इसलिए इस मुकाबले को ‘महामुकाबला’ कहा जा रहा है.

भारत का ग्रुप और पूरा शेड्यूल

ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है, जिसमें यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड्स भी शामिल हैं. भारत के संभावित मैच इस प्रकार हो सकते हैं,

7 फरवरी, मुंबई - भारत vs यूएसए (टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच)

12 फरवरी, दिल्ली - भारत vs नामीबिया

15 फरवरी, कोलंबो - भारत vs पाकिस्तान

18 फरवरी, अहमदाबाद - भारत vs नीदरलैंड्स

2026 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट कैसा होगा?

यह विश्व कप भारत और श्रीलंका मिलकर आयोजित करेंगे. टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेले जाने की उम्मीद है.

  • कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी
  • 5 ग्रुप, हर ग्रुप में 4 टीमें
  • टॉप-2 टीमें सुपर-8 में पहुंचेंगी
  • सुपर-8 के बाद नई ग्रुपिंग
  • टॉप-4 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी
  • फिर फाइनल मुकाबला

यह फॉर्मेट 2024 टी20 वर्ल्ड कप जैसा ही होगा, जिसने रोमांच को नई ऊंचाई दी थी.

भारत के नॉकआउट मैच कहां होंगे?

अगर भारत ग्रुप राउंड पार कर लेता है, तो उसके सुपर-8 के मैच अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता में खेले जा सकते हैं. वहीं भारत का संभावित सेमीफाइनल मुंबई में कराए जाने की योजना है. दूसरा सेमीफाइनल कोलंबो या कोलकाता में शिफ्ट हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि श्रीलंका या पाकिस्तान आगे पहुंचते हैं या नही. फाइनल अहमदाबाद में होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो उसे कोलंबो शिफ्ट करने पर विचार किया जा सकता है.

ये होंगी वर्ल्ड कप की 20 टीमें

भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, नामीबिया, नीदरलैंड्स, यूएसए, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, आयरलैंड, कनाडा, इटली, जिम्बाब्वे, नेपाल, ओमान और यूएई- ये सभी टीमें खिताब के लिए उतरेंगी.

भारत करेगा खिताब का बचाव

भारत 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतकर 2026 में खिताब बचाने उतरेगा. रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था. 

Published at : 25 Nov 2025 08:35 AM (IST)
Tags :
Full Schedule IND VS PAK T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अपमान...', चीन में अरुणाचल की महिला के साथ दुर्व्यवहार पर आया भारत का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'अपमान...', चीन में अरुणाचल की महिला के साथ दुर्व्यवहार पर आया भारत का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
राजस्थान
जब धर्मेंद्र से खफा हो गए थे बीकानेर के लोग, शोले के डायलॉग सुनाकर दूर की थी नाराजगी
जब धर्मेंद्र से खफा हो गए थे बीकानेर के लोग, शोले के डायलॉग सुनाकर दूर की थी नाराजगी
इंडिया
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
क्रिकेट
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! इस भारतीय खिलाड़ी की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! इस भारतीय खिलाड़ी की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Actor Dharmendra Passes Away: सुरैया से दिल्लगी ने बनाया हीरो | Sunny Deol | Bobby Deol
Sir Controversy: अवैध बांग्लादेशियों के पास 'डुअल सिटीजनशिप'! | Bengal SIR | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: BLO को बलि का बकरा क्यों बना रहे SIR? | Bengal SIR | SIR Controversy | UP SIR
Sir Controversy: BLO को 'बंधक' कौन-कहां बना रहा? UP SIR | Akhilesh Yadav | Noida | Bengal SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अपमान...', चीन में अरुणाचल की महिला के साथ दुर्व्यवहार पर आया भारत का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'अपमान...', चीन में अरुणाचल की महिला के साथ दुर्व्यवहार पर आया भारत का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
राजस्थान
जब धर्मेंद्र से खफा हो गए थे बीकानेर के लोग, शोले के डायलॉग सुनाकर दूर की थी नाराजगी
जब धर्मेंद्र से खफा हो गए थे बीकानेर के लोग, शोले के डायलॉग सुनाकर दूर की थी नाराजगी
इंडिया
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
ठंड के बीच आने वाली है बड़ी आफत, बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, जानें किन राज्यों पर खतरा?
क्रिकेट
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! इस भारतीय खिलाड़ी की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
दो फ्लाइट बदलकर पहुंचे और किया प्रपोज! इस भारतीय खिलाड़ी की लव स्टोरी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा रोमांचक
बॉलीवुड
120 Bahadur BO Day 4: मंडे टेस्ट में फुस्स हुई ‘120 बहादुर’ लेकिन फरहान की टॉप 10 फिल्मों में करने वाली है एंट्री, चाहिए बस इतने करोड़
मंडे टेस्ट में फुस्स हुई ‘120 बहादुर’ लेकिन फरहान की टॉप 10 फिल्मों में करने वाली है एंट्री
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
IPO
IPO मार्केट में बढ़ सकती है गर्मी, इस एआई कंपनी के आईपीओ को मिली सेबी से मंजूरी
IPO मार्केट में बढ़ सकती है गर्मी, इस एआई कंपनी के आईपीओ को मिली सेबी से मंजूरी
नौकरी
इस स्टेट में निकली 1100 असिस्टेंट सर्जन की भर्ती, MBBS वालों के लिए सुनहरा मौका; जानें प्रोसेस
इस स्टेट में निकली 1100 असिस्टेंट सर्जन की भर्ती, MBBS वालों के लिए सुनहरा मौका; जानें प्रोसेस
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget