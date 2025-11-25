T20 World Cup 2026 Full Schedule: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल सामने आते ही सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुकाबले को लेकर हो रही है, वह है भारत बनाम पाकिस्तान. करोड़ों फैंस का इंतजार खत्म हो गया है. दोनों टीमें 15 फरवरी 2026 को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में टकराने वाली है. यह मैच भारत का ग्रुप स्टेज का तीसरा मैच होगा. जिसमें दर्शकों का रोमांच चरम पर रहने वाला है. 2025 एशिया कप के तीन रोमांचक मैचों के बाद यह पहली बार होगा जब दोनों टीमें टी20 फॉर्मेट में भिड़ेंगी, इसलिए इस मुकाबले को ‘महामुकाबला’ कहा जा रहा है.

भारत का ग्रुप और पूरा शेड्यूल

ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है, जिसमें यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड्स भी शामिल हैं. भारत के संभावित मैच इस प्रकार हो सकते हैं,

7 फरवरी, मुंबई - भारत vs यूएसए (टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच)

12 फरवरी, दिल्ली - भारत vs नामीबिया

15 फरवरी, कोलंबो - भारत vs पाकिस्तान

18 फरवरी, अहमदाबाद - भारत vs नीदरलैंड्स

2026 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट कैसा होगा?

यह विश्व कप भारत और श्रीलंका मिलकर आयोजित करेंगे. टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेले जाने की उम्मीद है.

कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी

5 ग्रुप, हर ग्रुप में 4 टीमें

टॉप-2 टीमें सुपर-8 में पहुंचेंगी

सुपर-8 के बाद नई ग्रुपिंग

टॉप-4 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी

फिर फाइनल मुकाबला

यह फॉर्मेट 2024 टी20 वर्ल्ड कप जैसा ही होगा, जिसने रोमांच को नई ऊंचाई दी थी.

भारत के नॉकआउट मैच कहां होंगे?

अगर भारत ग्रुप राउंड पार कर लेता है, तो उसके सुपर-8 के मैच अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता में खेले जा सकते हैं. वहीं भारत का संभावित सेमीफाइनल मुंबई में कराए जाने की योजना है. दूसरा सेमीफाइनल कोलंबो या कोलकाता में शिफ्ट हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि श्रीलंका या पाकिस्तान आगे पहुंचते हैं या नही. फाइनल अहमदाबाद में होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो उसे कोलंबो शिफ्ट करने पर विचार किया जा सकता है.

ये होंगी वर्ल्ड कप की 20 टीमें

भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, नामीबिया, नीदरलैंड्स, यूएसए, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, आयरलैंड, कनाडा, इटली, जिम्बाब्वे, नेपाल, ओमान और यूएई- ये सभी टीमें खिताब के लिए उतरेंगी.

भारत करेगा खिताब का बचाव

भारत 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतकर 2026 में खिताब बचाने उतरेगा. रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था.