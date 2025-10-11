टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव इन दिनों अपने करियर के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. एशिया कप 2025 में भले ही भारत ने उनकी कप्तानी में खिताब जीता हो, लेकिन सूर्या का बल्ला पूरे टूर्नामेंट में खामोश ही रहा. अब उनकी खराब फॉर्म का असर घरेलू क्रिकेट में भी देखने को मिला है. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने आगामी रणजी ट्रॉफी सीजन के लिए जो स्क्वॉड जारी किया है, उसमें सूर्यकुमार यादव को जगह नहीं दी गई है.

टीम से बाहर हुए सूर्या

रणजी ट्रॉफी 2025-26 का आगाज 15 अक्टूबर से होने जा रहा है. इस बार 42 बार की चैंपियन मुंबई अपनी पहली भिड़ंत जम्मू-कश्मीर से करेगी. शुक्रवार, 10 अक्टूबर को MCA ने 16 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान किया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस टीम में सूर्यकुमार यादव का नाम शामिल नही था.

सूत्रों के मुताबिक, सूर्यकुमार को बाहर करने के पीछे जो प्रमुख कारण हो सकता हैं, वो है उनकी हाल की कमजोर फॉर्म. इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि उन्हें आराम दिया गया है क्योंकि 20 अक्टूबर के बाद वे ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना होंगे. हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि सूर्या को यह मैच खेलना चाहिए था ताकि उन्हें सीरीज से पहले कुछ गेम टाइम मिल पाता.

शार्दुल ठाकुर को सौंपी कप्तानी

मुंबई टीम में इस बार कप्तानी को लेकर भी बड़ा बदलाव हुआ है. अजिंक्य रहाणे, जो पिछले सीजन में टीम की अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने इस बार कप्तानी छोड़ दी है. MCA ने उनकी जगह शार्दुल ठाकुर को नया कप्तान बनाया है. रहाणे हालांकि टीम का हिस्सा बने रहेंगे और मध्यक्रम में बल्लेबाजी करेंगे.

टीम में एक और बड़ा नाम शिवम दुबे का है, जो हाल ही में शानदार फॉर्म में दिखे हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में भी चुने गए हैं.

मुंबई का स्क्वॉड (पहला मैच)

शार्दुल ठाकुर (कप्तान), आयुष म्हात्रे, आकाश आनंद (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे, सिद्धेश लाड, शिवम दुबे, सरफराज खान, शम्स मुलानी, तनुष कोटियां, तुषार देशपांडे, सिल्वेस्टर डिसूजा, हार्दिक टमोरे (विकेटकीपर), इरफान उमैर, मुशीर खान, अखिल हेरवाडकर और रॉयस्टन डा.