टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में मैदान पर हुई एक छोटी सी घटना अब चर्चा का बड़ा विषय बन गई है. सूर्यकुमार यादव ने हाल ही में बड़ा दिल दिखाते हुए खेल भावना की मिसाल पेश की. उन्होंने मैच के दौरान हुई टक्कर को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने खुद डेरिल मिचेल से माफी मांगी थी.

क्या था पूरा मामला?

फाइनल मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का एक थ्रो सीधे डेरिल मिचेल को जाकर लगा. इस घटना के बाद मैदान पर थोड़ी देर के लिए तनाव का माहौल बन गया. मिचेल ने इस पर नाराजगी जताई और अर्शदीप से बातचीत भी की. हालांकि, उस समय अर्शदीप की तरफ से तुरंत माफी नहीं आई, जिससे स्थिति थोड़ी गंभीर होती दिखी. इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और अंपायरों को बीच में आकर मामला संभालना पड़ा.

कप्तान ने दिखाई जिम्मेदारी

मैच के बाद सूर्यकुमार यादव ने बताया कि उन्होंने खुद पहल करते हुए मिचेल से माफी मांगी थी. उनका कहना था कि एक कप्तान के तौर पर मैदान पर सही उदाहरण पेश करना बहुत जरूरी होता है. उन्होंने कहा कि चाहे गलती जानबूझकर हुई हो या नहीं, एक खिलाड़ी की सुरक्षा और सम्मान सबसे पहले आता है. इसी सोच के साथ उन्होंने मिचेल से जाकर सीधे बात की और स्थिति को शांत किया.

अर्शदीप पर लगा जुर्माना

इस घटना के बाद आईसीसी ने अर्शदीप सिंह पर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया और एक डिमेरिट प्वाइंट भी दिया गया. बाद में अर्शदीप ने भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए साफ किया कि उनका थ्रो जानबूझकर नहीं था. मैच खत्म होने के बाद अर्शदीप और डेरिल मिचेल ने हाथ मिलाकर इस विवाद को खत्म कर दिया. दोनों खिलाड़ियों ने इसे खेल का हिस्सा मानते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया.

भारत ने जीता खिताब

इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबला 96 रन से जीत लिया और लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया. इस घटना ने यह भी दिखाया कि मैदान पर भले ही तनाव हो, लेकिन अंत में खेल भावना सबसे ऊपर होती है.