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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तान क्रिकेट में नया हंगामा, टी20 वर्ल्ड कप खेल गए अनफिट खिलाड़ी; लिस्ट में बाबर आजम भी

पाकिस्तान क्रिकेट में नया हंगामा, टी20 वर्ल्ड कप खेल गए अनफिट खिलाड़ी; लिस्ट में बाबर आजम भी

टी20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में नया विवाद सामने आया, जिसमें बताया गया कि टूर्नामेंट में अनफिट खिलाड़ी खेल गए. इस लिस्ट में बाबर आजम भी मौजूद हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 18 Mar 2026 11:13 PM (IST)
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Pakistan Cricket Controversy: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए 2026 का टी20 वर्ल्ड कुछ खास नहीं गुजरा था. टीम सुपर-8 चरण तक तो पहुंची थी, लेकिन सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी थी. अब टूर्नामेंट समाप्त होने के कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट में नया हंगामा सामने आया, जिसमें बताया गया कि अनफिट खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप की टीम में जगह दे दी गई. इस लिस्ट में बाबर आजाम भी मौजूद हैं. 

पिछले हफ्ते टीम के सीनियर सिलेक्टर आकिब जावेद ने खिलाड़ियों की फिटनेस पर बात करते हुए मीडिया से कहा था कि बोर्ड इसकी जांच करेगा. तो आइए जानते है कि पूरा माजरा क्या है. 

अनफिट खिलाड़ी खेल गए वर्ल्ड कप 

मामला तब आगे बढ़ा जब बाबर आजम ने नेशनल टी20 चैंपियनशिप खेलने से इनकार किया और उन्होंने हैमस्ट्रिंग से जुड़ी समस्या की शिकायत की. फखर जमान ने भी इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूके के फिजियोथेरेपी विषेशज्ञ डॉ. जावेद मुगल ने टी20 विश्व कप के बाद दोनों खिलाड़ियों की जांच की, जिसके बाद उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि खिलाड़ी पूरी तरह से फिट नहीं थे. 

जांच में पता चला कि बाबर की चोट उम्मीद से ज्यादा गंभीर थी. बताते चलें कि डॉ. जावेद मुगल इस साल जनवरी से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल से जुड़े हैं. 

अनफिट खिलाड़ियों को कैसे मिला मौका?

सवाल यह उठ रहा है कि जब बाबर आजम और फखर जमान अनफिट थे, तो दोनों को खेलने का मौका कैसे मिल गया? रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान टीम के फिजियो क्लिफ डीकन पर यह आरोप है कि उनका खिलाड़ियों के करीबी रिश्ता है, जिसके चलते वह खिलाड़ियों को थोड़ी बहुत चोट के बाद भी फिटनेस सर्टिफिकेट देकर खेलने की मंजूरी दे देते हैं. गौर करने वाली बात यह है कि फिलहाल पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से इस मामले पर कुछ नहीं कहा गया है. 

 

यह भी पढ़ें: IPL के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 7 गेंदबाज, जानें सबसे महंगा कौन

Published at : 18 Mar 2026 11:13 PM (IST)
Tags :
Babar Azam PAKISTAN CRICKET
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