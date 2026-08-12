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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सये जनेऊधारी खिलाड़ी कौन, जिसने गोल्ड जीत बढ़ाया भारत का मान?

ये जनेऊधारी खिलाड़ी कौन, जिसने गोल्ड जीत बढ़ाया भारत का मान?

सूरज कुमार चंद भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं. उन्होंने FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 12 Aug 2026 05:08 PM (IST)
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सूरज कुमार चंद भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं. उन्होंने FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है. सूरज ने पुरुषों के सिंगल्स फाइनल में हंगरी के बेनेडेक तकाच को 5-11, 11-8, 11-5, 6-11, और  11-4 से हराकर भारत को इस चैंपियनशिप का पहला गोल्ड मेडल दिलाया है. इस जीत के साथ सूरज ने देश के लिए एक खास उपलब्धि हासिल भी कर ली है. 

मैच के दौरान जनेऊ ने खींचा ध्यान

सूरज की जीत के बाद उनके खेल के साथ-साथ एक और चीज सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई. मुकाबले के दौरान सूरज के शरीर पर जनेऊ नजर आया. खिताबी जीत के बाद जश्न मनाते समय भी यह दिखाई दिया. इसके बाद सूरज की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे. कई फैंस ने उनकी जीत की तारीफ करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने अपनी पहचान और परंपरा से भी जुड़ाव बनाए रखा. हालांकि, सूरज की इस जीत के पीछे उनकी शानदार मेहनत और कोर्ट पर दिखाया गया धैर्य सबसे बड़ी वजह रहा.

दो गेम हारने के बाद फाइनल में मारी बाजी

सूरज के लिए फाइनल तक पहुंचने का सफर बिल्कुल आसान नहीं था. उन्होंने पहले मुकाबले में चेकिया के साइमन रिंट को 11-8, 11-4, 11-4 से हराया. इसके बाद क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के माटेओ कारौगेट को 11-6, 5-11, 11-7, 11-6 से मात दी. सेमीफाइनल में सूरज का सामना फ्रांस के जोशुआ जैक्स-फिनेरा से हुआ. यहां उन्हें शुरुआती दोनों गेम में हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने शानदार वापसी की और लगातार तीन गेम जीतकर मुकाबला 9-11, 10-12, 11-5, 11-2, 12-10 से अपने नाम कर लिया.

फाइनल में भी नहीं मानी हार

फाइनल में सूरज ने बेनेडेक तकाच के खिलाफ शुरुआत में पहला गेम गंवा दिया. लेकिन उन्होंने तुरंत वापसी की और अगले दो गेम जीत लिए. चौथे गेम में हंगरी के खिलाड़ी ने मुकाबला बराबर कर दिया. निर्णायक पांचवें गेम में सूरज ने दबाव को संभाला और 11-4 से गेम जीतकर गोल्ड अपने नाम कर लिया.

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भारत के लिए पहला गोल्ड

FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप में यह भारत का पहला गोल्ड मेडल है. सूरज के लिए इस प्रतियोगिता में यह दूसरा पदक है. इससे पहले पिछले संस्करण में उन्होंने पुरुषों के सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. सूरज अब एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय स्क्वैश टीम का भी हिस्सा हैं. ऐसे में यह गोल्ड मेडल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ आगामी बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए भी काफी अहम साबित हो सकता है.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 12 Aug 2026 05:08 PM (IST)
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Asian Games 2026 Suraj Kumar Chand
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