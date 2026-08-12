खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, रद्द की भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की मान्यता

भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने भारतीय टेबल टेनिस महासंघ को बड़ा झटका दिया है. 'प्रशासनिक कमियों' का हवाला देते हुए संघ की मान्यता को रद्द कर दिया गया है. संघ की तरफ से बार-बार प्रशासनिक विफलता देखने को मिल रही थी. खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता भी एक मुद्दा बना हुआ था. इन्हीं तमाम चीजों को मद्दे नजर रखते हुए फैसला लिया गया.

बुधवार (12 अगस्त) को न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में टेबल टेनिस महासंघ की मान्यता खत्म करने की बात की गई. खेल मंत्रालय ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) से कहा कि एक एड-हॉक कमेटी बनाई जाए, जो देश में टेबल टेनिस के कामकाज की देखरेख करे, जब तक कि सही गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहाल न हो जाए.

आदेश में कहा गया है, "IOA, इंटरनेशनल बॉडी (ITTF) से सलाह-मशवरा करके एक इंटरनल रेगुलेटरी सिस्टम बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएगा. इसमें एक एड-हॉक कमेटी बनाना भी शामिल है. यह तब तक किया जाएगा जब तक TTFI में सही तरीके से गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहाल नहीं हो जाता.

मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि समय पर चुनाव न करा पाने और पहले जारी किए गए 'कारण बताओ नोटिस' का संतोषजनक जवाब न देना भी सस्पेंशन के कारणों में से एक रहा. बता दें कि यह साफ नहीं किया गया कि मान्यता कब तक के लिए रद्द की गई है और कब इसको बहाल किया जाएगा.

खराब रहा भारतीय टेबल टेनिस संघ का इतिहास

भारत के टेबल टेनिस संघ में कामकाज और मैनेजमेंट को लेकर हमेशा से चिंताएं रहीं. भारत की टॉप खिलाड़ी मनिका बत्रा ने 2021 नेशनल कोच सौम्यदीप रॉय पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने निजी ट्रेनी को फायदा पहुंचाने के लिए मनिका पर मैच हारने का दबाव डाला था. हितों के टकराव के इस गंभीर मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2022 में संघ की एग्जीक्यूटिव कमेटी को सस्पेंड कर दिया और इसके कामकाज के तरीके को 'बेहद खराब स्थिति' करार दिया.

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