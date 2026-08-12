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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगौतम गंभीर हैं टीम इंडिया के चोटिल खिलाड़ियों के जिम्मेदार! गिल भी पूरे भागीदार

गौतम गंभीर हैं टीम इंडिया के चोटिल खिलाड़ियों के जिम्मेदार! गिल भी पूरे भागीदार

Indian Team Injury: भारतीय क्रिकेट टीम में एक के बाद एक खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं. खिलाड़ियों की इंजरी के पीछे हेड गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल को जिम्मेदार ठहराया गया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 12 Aug 2026 05:04 PM (IST)
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भारतीय टीम के लगातर चोटिल हो रहे खिलाड़ियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं. कोई BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई कुछ और कह रहा है. लेकिन अब चोटिल खिलाड़ियों का ठीकरा हेड कोच गौतम गंभीर के सिर पर फोड़ा गया. इसके अलावा वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल व चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर को भी इसमें पूरा भागीदार माना जा रहा है. 

टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी एस बद्रीनाथ ने हेड कोच, कप्तान और सिलेक्टर को खिलाड़ियों की इंजरी का जिम्मेदार ठहराया. अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि CoE फैसला नहीं करेगा कि कौन सा खिलाड़ी खेलेगा या नहीं, वो तो सिर्फ खिलाड़ियों की स्थिति बताएगा. 

एस बद्रीनाथ ने कहा, "मुझे नहीं पता कि यह फैसला किसने लिया. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो सिलेक्शन नहीं करेगा ना? वे बस यह बताएंगे कि खिलाड़ी की हालत कैसी है, वह कौन से मैच खेल सकता है और उसका शरीर किस हालत में है. मुझे लगता है कि कप्तान, कोच और सेलेक्टर ही यह फैसला ले रहे हैं. CoE सिर्फ जानकारी देता है. वो सिलेक्टर नहीं हैं."

उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, "इतनी सारी चोटों की मुख्य वजह का मेरे पास तुरंत कोई जवाब नहीं है. यह देखना अहम है कि ये किस तरह की इंजरी हैं. हाई लेवल के प्रोफेशनल खेल में चोटे आम बात है. साई सुदर्शन को गेंद लगी थी. ज्यादा इस्तेमाल के कारण बुमराह को एक पुरानी चोट है और फिटनेस सुंदर की खासियत नहीं है. वह चोटिल होने की आशंका वाले खिलाड़ी हैं. उन्हें फिटनेस पर बहुत काम करने की जरूरत है. मैनेजमेंट और निगरानी बहुत अहम है. इंजरी होना तय है और इसे काबू नहीं कर सकते."

श्रीलंका टेस्ट सीरीज से 2 खिलाड़ी बाहर 

15 अगस्त से शुरू होने वाली श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के 2 खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर बाहर हो चुके हैं. बुमराह की जगह पेस बॉलिंग ऑलराउंडर आकिब नबी और सुंदर की जगह सरफराज खान को स्क्वॉड का हिस्सा बनाया गया है. 

 

यह भी पढ़ें: खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, रद्द की भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की मान्यता

Published at : 12 Aug 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR SHUBMAN GILL
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