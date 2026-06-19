इंग्लैंड के जाने माने तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपनी अल्टीमेट टेस्ट 11 का चयन किया है. इसमें हैरानी की बात ये है कि उन्होंने चयन करते समय सचिन तेंदुलकर को जगह नहीं दी. बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में 604 विकेट लेकर संन्यास लेने वाले इस महान गेंदबाज ने इस टीम में उन खिलाड़ियों को जगह दी है जिसके खिलाफ वह खुद मैदान पर उतरे हों. सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ब्रॉड भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को बाहर रखने का फैसला किया है. उन्होंने सचिन की जगह विराट कोहली को शामिल किया है. विराट कोहली पूरी टीम में इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं.

इसी के साथ, अपनी टीम में ओपनिंग की जिम्मेदारी ब्रॉड ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ को सौंपी है और उनके जोड़ीदार के रूप में श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा को चुना है जो टीम में विकेटकीपर की भूमिका भी निभाएंगे. उन्होंने नंबर 3 के महत्तपूर्ण पायदान पर ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग को रखा है. बल्लेबाजी के लिए चौथे नंबर पर बता दें कि ब्रॉड ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर कि जगह पर विराट कोहली पर अपना भरोसा जताया है.

सवाल जवाब के दौरान पूर्व इंग्लिश गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने स्वीकार किया कि मध्यक्रम का चयन करते समय उन्हें काफी दिक्कतें आईं, उन्होंने काफी सोच विचार के बाद इतने अहम फैसले किए. उन्होंने बहुत सोचने समझने के बाद नंबर 5 पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और नंबर 6 पर दक्षिण अफ्रीका के महान जैक कैलिस को जगह दी. इस पूरे टीम में कैलिस एकमात्र ऑलराउंडर हैं. इन सब के बाद दक्षिण अफ्रीका के ही एबीडी विलियर्स को सातवें नंबर पर रखा गया है.

ब्रॉड को गेंदबाजी यूनिट चुनने के लिए काफी ज्यादा विचार- विमर्श नहीं करना पड़ा. उन्होंने अपनी ऑलटाइम टेस्ट इलेवन में बेहद खतरनाक और आक्रामक पेस अटैक चुना, जिसकी अगुवाई ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के पेसर मिचेल जॉनसन और दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन करेंगे. ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क के तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में शामिल किया गया है. वहीं, स्पिन विभाग की जिम्मेदारी टेस्ट क्रिकेट के सबसे सफल गेंदबाज श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के हाथों में सौंपी गई है जो टीम के इकलौते स्पिनर हैं.