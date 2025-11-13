हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआत्मघाती धमाके के बाद पाकिस्तान में बढ़ा डर, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को दी धमकी - वापस गए तो भुगतना होगा अंजाम

आत्मघाती धमाके के बाद पाकिस्तान में बढ़ा डर, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को दी धमकी - वापस गए तो भुगतना होगा अंजाम

इस्लामाबाद धमाके के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान छोड़ने की मांग की, लेकिन बोर्ड ने खिलाड़ियों को चेतावनी देते हए कहा कि अगर वो लौटे तो कार्रवाई होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 13 Nov 2025 08:35 AM (IST)
Preferred Sources

SL vs PAK: पाकिस्तान एक बार फिर आतंक के साए में घिर गया है. इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. इसी बीच, दौरे पर आई श्रीलंका क्रिकेट टीम ने अपनी सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है और कई खिलाड़ी तुरंत देश छोड़ने के मूड में हैं. वहीं श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने खिलाड़ियों को साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई खिलाड़ी या स्टाफ सदस्य पाकिस्तान छोड़ता है, तो उसे नतीजे भुगतने होंगे.

धमाके के बाद डरे खिलाड़ी

इस्लामाबाद में मंगलवार को हुए कार बम धमाके ने श्रीलंकाई कैंप में हड़कंप मचा दिया. बताया जा रहा है कि धमाके के वक्त पाकिस्तानी टीम भी उसी इलाके में ठहरी हुई थी. इसके बाद श्रीलंका टीम के आठ खिलाड़ी और कुछ सपोर्ट स्टाफ ने तुरंत स्वदेश लौटने की इच्छा जताई. खिलाड़ियों का कहना है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान में रहना अब सुरक्षित नहीं है.

SLC का सख्त रुख

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है. बोर्ड ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया है, इसलिए किसी को वापस जाने की जरूरत नहीं है. SLC ने अपने बयान में चेतावनी दी कि अगर कोई खिलाड़ी या स्टाफ सदस्य बोर्ड के आदेश की अवहेलना करते हुए पाकिस्तान छोड़ता है, तो उसके खिलाफ औपचारिक समीक्षा की जाएगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

यानि, जो खिलाड़ी पाकिस्तान से भागेंगे, उन्हें श्रीलंका लौटने के बाद बोर्ड के कड़े कदमों का सामना करना पड़ सकता है.

खिलाड़ियों का दबाव बढ़ा

सूत्रों के मुताबिक, दिनभर श्रीलंकाई खिलाड़ी पाकिस्तान से बाहर निकलने की मांग करते रहे. वे चाहते हैं कि दौरे को बीच में ही रद्द कर दिया जाए. श्रीलंका ने इस दौरे में अब तक सिर्फ एक वनडे मैच खेला है, जबकि दो मुकाबले और बाकी हैं. इसके बाद उन्हें पाकिस्तान में जिम्बाब्वे के साथ त्रिकोणीय टी-20 सीरीज भी खेलनी है.

खिलाड़ियों की चिंता को देखते हुए देर रात बोर्ड, टीम मैनेजमेंट और पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के बीच लंबी मीटिंग हुई. इसी वजह से बाकी दो वनडे मैचों को एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है. पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने बताया की अब ये मुकाबले 14 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे.

पाकिस्तान की फिर हुई किरकिरी

यह घटना पाकिस्तान की छवि के लिए एक और बड़ा झटका है. पिछले कुछ सालों में वहां बार-बार होने वाले आतंकी हमलों के कारण कई टीमें दौरे से पीछे हट चुकी हैं. अब श्रीलंका टीम के असुरक्षित महसूस करने से एक बार फिर पाकिस्तान की मेजबानी पर सवाल खड़े हो गए हैं. 

Published at : 13 Nov 2025 08:35 AM (IST)
Tags :
SL Vs PAK Sri Lanka Cricket Board Islamabad Blast
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चार डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर NIA-जम्मू पुलिस का छापा, रेड फोर्ट ब्लास्ट से निकला सीधा लिंक
चार डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर NIA-जम्मू पुलिस का छापा, रेड फोर्ट ब्लास्ट से निकला सीधा लिंक
बिहार
जिधर नीतीश कुमार उधर सरकार, JDU के हाथ में आई सत्ता की चाबी? एग्जिट पोल के आंकड़ों ने पलटा खेल
जिधर नीतीश कुमार उधर सरकार, JDU के हाथ में आई सत्ता की चाबी? एग्जिट पोल के आंकड़ों ने पलटा खेल
क्रिकेट
भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट इतिहास में कौन सी रही है सबसे बड़ी जीत, जानिए टॉप 5 मैचों के बारे में सब
भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट इतिहास में कौन सी रही है सबसे बड़ी जीत, जानिए टॉप 5 मैचों के बारे में सब
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 23: ‘थामा’ की बॉक्स ऑफिस पर हालत खस्ता, चंद लाख कमाने भी हुए मुश्किल, जानें- 23 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘थामा’ की बॉक्स ऑफिस पर हालत खस्ता, चंद लाख कमाने भी हो रहे मुश्किल
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: फिर Nitish Kumar...या अबकी बार Tejashwi सरकार?
Bihar Exit Poll 2025: अनुमान से अलग आएगा वोट परिणाम?
14 साल बाद आतंकी हमला
Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर जिंदा है या धमाके में मर गया?
Bihar Exit Poll: बिहार में एग्जिट पोल का रियलिटी चेक | Janhit With Chitra | Tejashwi | Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चार डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर NIA-जम्मू पुलिस का छापा, रेड फोर्ट ब्लास्ट से निकला सीधा लिंक
चार डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर NIA-जम्मू पुलिस का छापा, रेड फोर्ट ब्लास्ट से निकला सीधा लिंक
बिहार
जिधर नीतीश कुमार उधर सरकार, JDU के हाथ में आई सत्ता की चाबी? एग्जिट पोल के आंकड़ों ने पलटा खेल
जिधर नीतीश कुमार उधर सरकार, JDU के हाथ में आई सत्ता की चाबी? एग्जिट पोल के आंकड़ों ने पलटा खेल
क्रिकेट
भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट इतिहास में कौन सी रही है सबसे बड़ी जीत, जानिए टॉप 5 मैचों के बारे में सब
भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट इतिहास में कौन सी रही है सबसे बड़ी जीत, जानिए टॉप 5 मैचों के बारे में सब
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 23: ‘थामा’ की बॉक्स ऑफिस पर हालत खस्ता, चंद लाख कमाने भी हुए मुश्किल, जानें- 23 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘थामा’ की बॉक्स ऑफिस पर हालत खस्ता, चंद लाख कमाने भी हो रहे मुश्किल
दिल्ली NCR
दिल्ली में सांसदों के अपार्टमेंट में लगी आग, बिजली बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से बड़ा हादसा
दिल्ली में सांसदों के अपार्टमेंट में लगी आग, बिजली बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से बड़ा हादसा
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
काउंटिंग सेंटर में गलती से भी नहीं ले जा सकते ये चीजें, तुरंत पकड़ लेती है पुलिस
काउंटिंग सेंटर में गलती से भी नहीं ले जा सकते ये चीजें, तुरंत पकड़ लेती है पुलिस
नौकरी
ISRO में नौकरी का सुनहरा मौका, अहमदाबाद स्पेस सेंटर में निकली भर्ती; 90 हजार से ज्यादा सैलरी
ISRO में नौकरी का सुनहरा मौका, अहमदाबाद स्पेस सेंटर में निकली भर्ती; 90 हजार से ज्यादा सैलरी
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget