स्मृति मंधाना की शादी को लेकर बढ़ा सस्पेंस! क्यों सोशल मीडिया से फोटो-वीडियो हटे, आ गया जवाब

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना इन दिनों चर्चा का सबसे बड़ा चेहरा बनी हुई हैं. वजह है सोशल मीडिया पर उनका अचानक लिया गया एक कदम. उन्होंने अपनी शादी से जुड़े लगभग सभी फोटो और वीडियो डिलीट कर दिए हैं. इसके बाद फैंस के बीच सवालों की बाढ़ आ गई है.

दरअसल, स्मृति मंधाना की शादी उनके लॉन्गटाइम पार्टनर पलाश मुच्छल से 23 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली में होने वाली थी. परिवार, रिश्तेदार और टीम के करीबी खिलाड़ी इस खास पल का हिस्सा बनने वाले थे. संगीत और हल्दी जैसे प्री-वेडिंग फंक्शन भी हो चुके थे, जिनमें जेमिमा रोड्रिग्ज और श्रेयंका पाटिल जैसी साथी खिलाड़ी मौजूद थी.

पिता की तबीयत बिगड़ी, शादी टली

शादी से ठीक पहले स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की हालात अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया गया. परिवार ने बताया कि उनकी तबियत अब पहले से बेहतर है और वह डॉक्टरों की देख-रेख में हैं. इसी दौरान दूल्हे बनने वाले पलाश मुच्छल की भी तबीयत बिगड़ी, हालांकि कुछ टेस्ट के बाद उन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया.

सोशल मीडिया पर हटे पोस्ट, बढ़ी हलचल

अब हलचल की सबसे बड़ी वजह है कि स्मृति ने न सिर्फ शादी वाले पोस्ट, बल्कि अपना प्रपोजल वीडियो तक हटा दिया. इसके बाद जेमिमा और श्रेयंका ने भी अपने हैंडल से वीडियो हटाए, जिससे अटकलें और तेज हो गईं, क्या शादी रद्द हो गई? क्या दोनों के बीच कुछ बड़ा हुआ है?

अनिश्चितकाल के लिए टली शादी

परिवार की ओर से जारी बयान ने इन अफवाहों पर ब्रेक लगाया है. उन्होंने बताया कि शादी कैंसिल नहीं, बल्कि टाल दी गई है, क्योंकि अभी परिवार का पूरा ध्यान स्मृति के पिता की सेहत पर है. स्मृति और पलाश की पुरानी तस्वीरें अभी भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जो बताती हैं कि रिश्ता पूरी तरह सुरक्षित है और शादी सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही है.