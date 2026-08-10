Watch: जश्न मनाना पड़ा भारी, टनल में गिरा खिलाड़ी; लगी गंभीर चोट

खेल के मैदान पर इंजरी कोई नई बात नहीं है, किसी भी खेल में इसकी संभावना बनी रहती है. कभी खिलाड़ी अपनी तो कभी किसी और की गलती से चोटिल हो जाता है, लेकिन ब्राजील में खेले जा रहे एक टूर्नामेंट में फुटबॉलर अजीब तरीके से खुद को चोटिल कर बैठा. हालांकि ये पूरी तरह से उसकी गलती नहीं थी, वह बस अपने गोल का जश्न मना रहा था और इस दौरान एक खुली टनल में जा गिरा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ब्राजील के टॉप लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट में कोरिटिबा के डिफेंडर जैसी मारान्हाओ ने गोल दागा. चैपेकोएंस के खिलाफ 41वें मिनट में 29 साल के मारान्हाओ ने हेडर से शानदार गोल मारा, इससे उनकी टीम ने 2-0 की बढ़त बना ली. वह गेंद उठाकर अपने साथी खिलाड़ियों के पास उछलते हुए जश्न मनाने लगे. इस दौरान उन्होंने दौड़ लगाई और लाइन के उस पार छलांग लगा दी.

वीडियो में नजर आ रहा है कि विज्ञापन बोर्ड के पार एक खुली टनल है. फुटबॉलर दौड़कर आता है और छलांग लगा देता है, वह सीधा खुली टनल में जा गिरता है. इससे उनके टखने में चोट आ गई, गनीमत रही कि उन्हें सीरियस इंजरी नहीं हुई। वह बाल-बाल बच गए. उन्हें उठाने के लिए तुरंत वहां मौजूद लोग टनल में चले गए. लेकिन इससे भी बुरा तब हुआ जब VAR चेकिंग में उनके इस गोल को अमान्य करार दिया गया.

In Brazil, a footballer fell into a tunnel while celebrating a goal:



The Coritiba player, Jasi, jumped over the advertising barrier and fell into an underground passage leading to the locker rooms. The goal was ultimately disallowed due to offside, and Jasi himself had to be… pic.twitter.com/EINdRyXMun — Kordon (@Kordoneuropa) August 9, 2026

यह भी पढ़ें- भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले श्रीलंका को बड़ा झटका, करोड़ों का हुआ नुकसान

जैसी मारान्हाओ टनल में गिरने के बाद मैदान पर वापस आ गए थे. वह दूसरे हाफ के शुरूआती कुछ मिनट तक खेले, लेकिन टखने में चोट से उन्हें परेशानी हुई और वह बाहर चले गए. उन्हें सब्स्टीट्यूट कर दिया गया. VAR चेकिंग में इसे ऑफ साइड पाया गया और उनके गोल को आम्नाय कर दिया गया.

यह भी पढ़ें- 6,6,6,6,6,6... लगातार 6 छक्कों से फिर गूंजा क्रिकेट जगत, इस बार वनडे में हुआ कमाल