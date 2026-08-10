IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: जश्न मनाना पड़ा भारी, टनल में गिरा खिलाड़ी; लगी गंभीर चोट

Watch: जश्न मनाना पड़ा भारी, टनल में गिरा खिलाड़ी; लगी गंभीर चोट

ब्राजील में खेले जा रहे एक टूर्नामेंट के दौरान फुटबॉलर के साथ अजीब घटना हुई. ये तब हुआ जब फुटबॉलर गोल दागकर जश्न मना रहा था, वह टनल में गिर गया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By : शिवम |  Updated at : 10 Aug 2026 06:49 PM (IST)
Preferred Sources

खेल के मैदान पर इंजरी कोई नई बात नहीं है, किसी भी खेल में इसकी संभावना बनी रहती है. कभी खिलाड़ी अपनी तो कभी किसी और की गलती से चोटिल हो जाता है, लेकिन ब्राजील में खेले जा रहे एक टूर्नामेंट में फुटबॉलर अजीब तरीके से खुद को चोटिल कर बैठा. हालांकि ये पूरी तरह से उसकी गलती नहीं थी, वह बस अपने गोल का जश्न मना रहा था और इस दौरान एक खुली टनल में जा गिरा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ब्राजील के टॉप लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट में कोरिटिबा के डिफेंडर जैसी मारान्हाओ ने गोल दागा. चैपेकोएंस के खिलाफ 41वें मिनट में 29 साल के मारान्हाओ ने हेडर से शानदार गोल मारा, इससे उनकी टीम ने 2-0 की बढ़त बना ली. वह गेंद उठाकर अपने साथी खिलाड़ियों के पास उछलते हुए जश्न मनाने लगे. इस दौरान उन्होंने दौड़ लगाई और लाइन के उस पार छलांग लगा दी.

वीडियो में नजर आ रहा है कि विज्ञापन बोर्ड के पार एक खुली टनल है. फुटबॉलर दौड़कर आता है और छलांग लगा देता है, वह सीधा खुली टनल में जा गिरता है. इससे उनके टखने में चोट आ गई, गनीमत रही कि उन्हें सीरियस इंजरी नहीं हुई। वह बाल-बाल बच गए. उन्हें उठाने के लिए तुरंत वहां मौजूद लोग टनल में चले गए. लेकिन इससे भी बुरा तब हुआ जब VAR चेकिंग में उनके इस गोल को अमान्य करार दिया गया.

यह भी पढ़ें- भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले श्रीलंका को बड़ा झटका, करोड़ों का हुआ नुकसान

जैसी मारान्हाओ टनल में गिरने के बाद मैदान पर वापस आ गए थे. वह दूसरे हाफ के शुरूआती कुछ मिनट तक खेले, लेकिन टखने में चोट से उन्हें परेशानी हुई और वह बाहर चले गए. उन्हें सब्स्टीट्यूट कर दिया गया. VAR चेकिंग में इसे ऑफ साइड पाया गया और उनके गोल को आम्नाय कर दिया गया.

यह भी पढ़ें- 6,6,6,6,6,6... लगातार 6 छक्कों से फिर गूंजा क्रिकेट जगत, इस बार वनडे में हुआ कमाल

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 10 Aug 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
Sports News Football Brazil VIRAL VIDEO Football Viral Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Watch: जश्न मनाना पड़ा भारी, टनल में गिरा खिलाड़ी; लगी गंभीर चोट
Watch: जश्न मनाना पड़ा भारी, टनल में गिरा खिलाड़ी; लगी गंभीर चोट
क्रिकेट
जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, किस नंबर पर कोहली? देखें लिस्ट
जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, किस नंबर पर कोहली?
क्रिकेट
भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले श्रीलंका को बड़ा झटका, करोड़ों का हुआ नुकसान
भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले श्रीलंका को बड़ा झटका, करोड़ों का हुआ नुकसान
क्रिकेट
OTD: भारत ने बोर्ड पर लगाए 664 रन, नंबर 8 के बल्लेबाज ने जड़ा शतक; बन गया रिकॉर्ड 
भारत ने बोर्ड पर लगाए 664 रन, नंबर 8 के बल्लेबाज ने जड़ा शतक; बन गया रिकॉर्ड 
Advertisement

वीडियोज

Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘... अपने एल्गोरिदम में भी करें बदलाव’, मेटा को मोदी सरकार का निर्देश
‘... अपने एल्गोरिदम में भी करें बदलाव’, मेटा को मोदी सरकार का निर्देश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आकाश आनंद ने खुद बताया- अखिलेश यादव और राहुल गांधी को क्यों कहा अंकल?
आकाश आनंद ने खुद बताया- अखिलेश यादव और राहुल गांधी को क्यों कहा अंकल?
क्रिकेट
जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, किस नंबर पर कोहली? देखें लिस्ट
जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, किस नंबर पर कोहली?
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
इंडिया
TMC के बागी यूसुफ पठान का बड़ा बयान, 'ताकत और पद तो...'
TMC के बागी यूसुफ पठान का बड़ा बयान, 'ताकत और पद तो...'
विश्व
यूक्रेन के हमले में 13 की मौत, रूस ने बताया दो साल का सबसे भयावह हमला
यूक्रेन के हमले में 13 की मौत, रूस ने बताया दो साल का सबसे भयावह हमला
इंडिया
अमित शाह के संसद में बोलने के रिजिजू के बयान पर खेड़ा का सवाल- वे किस मुद्दे पर…
अमित शाह के संसद में बोलने के रिजिजू के बयान पर खेड़ा का सवाल- वे किस मुद्दे पर…
इंडिया
संसद से पास बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, जानें राज्यसभा में क्या बोलीं वित्त मंत्री?
संसद से पास बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, जानें राज्यसभा में क्या बोलीं वित्त मंत्री?
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget