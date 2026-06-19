आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. स्टार ऑफ-स्पिन ऑलराउंडर, श्रेयंका पाटिल एंकल लिगामेंट में गंभीर चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. श्रेयंका पाटिल को यह चोट नीदरलैंड्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में लगी थी. जिसके बाद बीसीसीआई को श्रेयंका के रिप्लेसमेंट का ऐलान करना पड़ा गया. उनकी जगह टीम इंडिया में ऐसी खिलाड़ी को मौका मिला है. जिसने अभी तक एक भी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला है.

भारतीय टीम ने श्रेयंका पाटिल की जगह अनकैप्ड लेग-स्पिनर प्रेमा रावत को टीम में शामिल किया है. प्रेमा रावत का यह पहला मौका हैं, जब उनको भारतीय टीम में चुना गया है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की इवेंट टेक्निकल कमेटी ने श्रेयंका पाटिल के रिप्लेसमेंट के रूप मे प्रेमा रावत के नाम को मंजूरी दी है.

प्रेमा रावत ने विमेंस प्रीमियर लीग और विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था. इंडिया-ए की तरफ से खेलते हुए, प्रेमा रावत ने 9.62 के शानदार औसत से 8 विकेट निकाले थे. विमेंस प्रीमियर लीग में प्रेमा रावत आरसीबी की टीम के लिए खेलती हैं.

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प्रेमा रावत इंडिया-ए दौरे के सिलसिले में इंग्लैंड में मौजूद हैं.आईसीसी की मंजूरी मिलते ही प्रेमा रावत तुरंत सीनियर वर्ल्ड कप टीम के साथ जुड़ रही हैं.आईसीसी के नियमों के अनुसार, टूर्नामेंट के बीच में किसी भी खिलाड़ी को टीम के स्क्वॉड में शामिल करने से पहले, इवेंट टेक्निकल कमेटी की आधिकारिक मंजूरी की आवश्यकता होती है. इस इवेंट टेक्निकल कमेटी में वसीम खान (चेयरमैन), गौरव सक्सेना, बेथ बैरेट-वाइल्ड और स्टेसी फ्लेमिंग शामिल हैं.

नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले में श्रेयंका पाटिल के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी. जिसने श्रेयंका के टी20 वर्ल्ड कप अभियान पर रोक लगा दी. भारतीय ऑफ-स्पिन ऑलराउंडर, श्रेयंका पाटिल को मैच के दौरान फील्डिंग करते समय दाहिने टखने में गंभीर चोट लग गई थी.

यह घटना नीदरलैंड्स की पारी के छठे ओवर की पहली गेंद पर घटी. जब श्रेयंका पाटिल गेंद फेंकने के बाद, मिड-ऑन की ओर जा रही गेंद को रोकने के लिए तेजी से दौड़ीं. इसी बीच उनका पैर मैदान पर असामान्य तरीके से पड़ा और श्रेयंका बुरी तरह फिसल गईं. संतुलन बिगड़ने के कारण उनका टखना गंभीर रूप से मुड़ गया था.

जिसके बाद श्रेयंका को स्ट्रेचर के जरिए मैदान से बाहर ले जाया गया. बीच टूर्नामेंट में श्रेयंका पाटिल का बाहर होना, कप्तान हरमनप्रीत कौर और टीम मैनेजमेंट के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है.

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