टेस्ट में बिना शतक के सबसे ज्यादा फिफ्टी, निरोशन डिकवेला के नाम 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'
Sri Lanka vs India 1st Test: भारत के खिलाफ गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में श्रीलंकाई विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला ने 80 रनों की शानदार पारी खेली.
भारत और श्रीलंका के बीच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए हैं. जवाब में मेजबान श्रीलंका ने एक समय 90 रनों पर 5 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन फिर विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला ने 80 रनों की पारी खेल अपनी टीम को संभाल लिया. डिकवेला ने 115 गेंद में सात चौकों की मदद से 80 रनों की शानदार पारी खेली. टेस्ट क्रिकेट में यह उनका 23वां अर्धशतक रहा. डिकवेला टेस्ट में बिना शतक के सबसे ज्यादा बार 50 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.
निरोशन डिकवेला के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे. हालांकि, यह ऐसा रिकॉर्ड है, जो कोई भी बल्लेबाज अपने नाम नहीं करना चाहेगा. हर बल्लेबाज का सपना टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने का होता है. डिकवेला अब तक टेस्ट में शतक नहीं लगा सके हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि डिकवेला टेस्ट क्रिकेट में 23 बार 50 से ज्यादा का स्कोर बना चुके हैं. उनका टेस्ट में सर्वाधिक स्कोर 96 रन है.
टेस्ट क्रिकेट में शतक के बिना सबसे ज्यादा 50 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज
23 बार - निरोशन डिकवेला (श्रीलंका) उच्चतम स्कोर - 96 रन
16 बार - चेतन चौहान (भारत) उच्चतम स्कोर - 97 रन
13 बार - केन मैके (ऑस्ट्रेलिया) उच्चतम स्कोर - 89 रन
13 बार - मिशेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) उच्चतम स्कोर - 99 रन
12 बार - शेन वार्न (ऑस्ट्रेलिया) उच्चतम स्कोर - 99 रन
बिना शतक के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज
निरोशन डिकवेला टेस्ट क्रिकेट में बिना शतक के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. 23 फिफ्टी प्लस स्कोर के साथ उनके नाम टेस्ट में 2837 रन हैं. इस रिकॉर्ड लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज शेन वॉर्न पहले नंबर पर हैं. दिवंगत वॉर्न के नाम 3154 रन हैं. बता दें कि निरोशन डिकवेला ने 2014 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. वह अब तक 55 टेस्ट मैच खेल चुके हैं.
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