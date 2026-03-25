रोहित शर्मा के 5 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना कोहली के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन!

भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े नाम रोहित शर्मा और विराट कोहली अब अपने करियर के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं. दोनों ने लगभग एक ही दौर में टीम इंडिया में कदम रखा और सालों तक वनडे क्रिकेट पर राज किया. हालांकि जहां कोहली को लगातार रन बनाने के लिए जाना जाता है, वहीं रोहित शर्मा के नाम कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिन्हें तोड़ पाना बेहद मुश्किल माना जाता है.

तीन दोहरे शतक, कोई नहीं आसपास

रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में तीन दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 264 रन है, जो आज भी एक विश्व रिकॉर्ड है. दूसरी ओर विराट कोहली अब तक वनडे में एक भी दोहरा शतक नहीं लगा पाए हैं. उनका इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 183 रन ही बनाए हैं.

264 रन का ऐतिहासिक कारनामा

रोहित का 264 रन का स्कोर वनडे इतिहास की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है. यह रिकॉर्ड उन्होंने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ बनाया था और अब तक कोई भी खिलाड़ी इसके करीब नहीं पहुंच पाया है. वहीं विराट कोहली का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर 183 रन का है.

वर्ल्ड कप में शतकों की बारिश

2019 वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 शतक जड़े थे, जो एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा हैं. विराट कोहली का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एक वर्ल्ड कप में 3 शतक का रहा है.

छक्कों का बादशाह

रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. उनके नाम 352 छक्के दर्ज हैं. रोहित ने शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था. वहीं विराट कोहली (169 )इस मामले में काफी पीछे हैं और उनके छक्कों की संख्या रोहित के आसपास भी नहीं है.

चौके-छक्कों से बनाए सबसे ज्यादा रन

रोहित शर्मा ने अपनी 264 रन की पारी में 186 रन सिर्फ चौकों और छक्कों से बनाए थे. इसमें 33 चौके और 9 छक्के शामिल थे. यह भी एक अनोखा रिकॉर्ड है, जिसमें विराट कोहली काफी पीछे नजर आते हैं.

दोनों दिग्गजों का आखिरी दौर

रोहित और कोहली दोनों ही अब वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट के करीब हैं. ऐसे में यह साफ है कि रोहित शर्मा के ये रिकॉर्ड लंबे समय तक कायम रह सकते हैं. विराट कोहली ने भले ही रन बनाने में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हों, लेकिन रोहित के ये “धमाकेदार” रिकॉर्ड उनके नाम को अलग पहचान देते हैं. अब दोनो दिग्गज आईपीएल 2026 में आमने-सामने नजर आने वाले हैं.