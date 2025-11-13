हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIPL 2026: आईपीएल में बड़ा ट्रेड! रविंद्र जडेजा ने रखी कप्तानी की शर्त, संजू सैमसन बन सकते हैं CSK के नए कप्तान?

रविंद्र जडेजा ने राजस्थान रॉयल्स में शामिल होने के लिए कप्तानी की शर्त रखी है. वहीं संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ने की चर्चा तेज है. आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले बड़ा ट्रेड हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 13 Nov 2025 06:56 AM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026: आईपीएल 2026 से पहले क्रिकेट फैंस के बीच एक जबरदस्त खबर ने हलचल मचा दी है. बताया जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच एक बड़े ट्रेड की बातचीत चल रही है. जिसमें तीन दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं, रविंद्र जडेजा, सैम करन और संजू सैमसन. अगर यह डील फाइनल होती है, तो जडेजा और करन राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में नजर आ सकते हैं, जबकि संजू सैमसन सीएसके का हिस्सा बन सकते हैं.

जडेजा की कप्तानी की शर्त

सूत्रों के मुताबिक, रविंद्र जडेजा ने राजस्थान रॉयल्स से साफ कहा है कि वे तभी टीम में शामिल होंगे जब उन्हें कप्तानी सौंपी जाएगी. 37 साल के जडेजा अपने करियर के आखिरी दौर में हैं और वे अब किसी टीम की कमान संभालकर टीम को ट्रॉफी दिलाने का सपना देख रहे हैं.

राजस्थान मैनेजमेंट फिलहाल इस शर्त पर विचार कर रहा है. टीम पहले यशस्वी जायसवाल या रियान पराग को भविष्य के कप्तान के रूप में तैयार करना चाहती थी, लेकिन जडेजा के अनुभव को देखते हुए अब फ्रेंचाइजी का रुख बदल सकता है.

CSK में सैमसन की एंट्री?

अगर यह ट्रेड डील पूरी होती है, तो संजू सैमसन का चेन्नई सुपर किंग्स में आना लगभग तय माना जा रहा है. संजू की बल्लेबाजी और नेतृत्व क्षमता सीएसके के लिए बड़ा फायदा साबित हो सकती है. हालांकि, रुतुराज गायकवाड़ फिलहाल सीएसके के कप्तान हैं और फ्रेंचाइजी ने उन्हें CSK के लिए भविष्य के कप्तान के रुप में ऐलान किया हुआ है. संजू के आने से टीम का टॉप ऑर्डर और मजबूत होगा, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भविष्य में वे कप्तानी संभालते हैं या नही.

जडेजा और CSK का पुराना रिश्ता

रविंद्र जडेजा और चेन्नई सुपर किंग्स का रिश्ता लंबे समय से रहा है. 2012 में टीम से जुड़ने के बाद उन्होंने कई यादगार प्रदर्शन किए हैं और दो बार खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई है. हालांकि, 2022 में जब धोनी ने कप्तानी छोड़ी और जडेजा को कमान सौंपी, तब टीम का प्रदर्शन गिर गया था. आठ में से सिर्फ दो मैच जीतने के बाद जडेजा ने कप्तानी छोड़ दी थी.

ऑक्शन से पहले होगा बड़ा फैसला

आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले ही इस ट्रेड का फैसला होने की उम्मीद है. अगर जडेजा राजस्थान चले जाते हैं और सैमसन चेन्नई का हिस्सा बनते हैं, तो यह टूर्नामेंट का सबसे बड़ा ट्रेड साबित हो सकता है. दोनों टीमों के फैंस अब इस “कप्तान एक्सचेंज” पर बीसीसीआई की मुहर का इंतजार कर रहे हैं.

Published at : 13 Nov 2025 06:56 AM (IST)
Ravindra Jadeja Rajasthan Royals CSK SANJU SAMSON IPL 2026
