IPL मार्केट में भूचाल, राजस्थान रॉयल्स ने किया 16,000 करोड़ का ऑफर रिजेक्ट, RCB की बढ़ेगी कीमत!

आईपीएल 2026 से पहले एक बड़ी कारोबारी खबर सामने आई है, जिसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है. राजस्थान रॉयल्स ने करीब 16,000 करोड़ रुपये (1.7 बिलियन डॉलर) का बड़ा ऑफर ठुकरा दिया है. यह ऑफर निवेश फर्म कोलंबिया पैसिफिक कैपिटल पार्टनर्स (CPCP) की ओर से दिया गया था.

इतना बड़ा ऑफर क्यों ठुकराया गया?

सूत्रों के मुताबिक, CPCP ने इस डील को दो हफ्तों में पूरा करने की बात कही थी, जिससे उनकी आर्थिक तैयारी साफ नजर आ रही थी. इसके बावजूद राजस्थान रॉयल्स के मालिकों ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी और इसे मना कर दिया. बताया जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट ने सिर्फ पैसे पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि डील की संरचना, भरोसे और भविष्य की रणनीति को भी ध्यान में रखा है. फ्रेंचाइजी का मानना है कि वह इससे भी ज्यादा वैल्यू हासिल कर सकती है.

बाजार में बढ़ी टीमों की कीमत

इस फैसले से साफ हो गया है कि आईपीएल टीमों की वैल्यू लगातार बढ़ रही है. राजस्थान रॉयल्स का यह कदम यह संकेत देता है कि फ्रेंचाइजी मालिक अभी और बेहतर ऑफर का इंतजार करना चाहते हैं. राजस्थान रॉयल्स में मुख्य हिस्सेदारी इमर्जिंग मीडिया वेंचर (Emerging Media Venture) के पास है, जिसका नेतृत्व मनोज बादाले करते हैं, जबकि रेड बर्ड कैपिटल (RedBird Capital) जैसे निवेशक भी इसमें शामिल हैं.

RCB को मिल सकता है बड़ा फायदा

इस फैसले का असर अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर भी देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, RCB की वैल्यू अब राजस्थान रॉयल्स से भी ज्यादा हो सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि RCB की मजबूत ब्रांड वैल्यू, बड़ी फैन फॉलोइंग और कमर्शियल ताकत के कारण उसे कम से कम 15% ज्यादा कीमत मिल सकती है. RCB में निवेश के लिए कई बड़े नाम सामने आए हैं, जिनमें मणिपाल ग्रुप के डॉ. रंजन पई, अमेरिकी निवेश कंपनी KKR और सिंगापुर की टेमासेक जैसी बड़ी संस्थाएं शामिल हैं.

IPL अब सिर्फ क्रिकेट नहीं, बड़ा बिजनेस

आईपीएल अब सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़ा ग्लोबल स्पोर्ट्स बिजनेस बन चुका है. हर टीम की ब्रांड वैल्यू, डिजिटल पहुंच और कमाई के कई स्रोत इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाते हैं.

राजस्थान रॉयल्स द्वारा ऑफर ठुकराने का असर सिर्फ एक टीम तक सीमित नहीं है. इसने पूरे आईपीएल मार्केट की दिशा बदल दी है. अब बाकी फ्रेंचाइजी भी अपनी वैल्यू को लेकर ज्यादा सख्त रुख अपना सकती हैं. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम कितनी बड़ी डील हासिल करती है, लेकिन फिलहाल राजस्थान रॉयल्स ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर समझौता करने के मूड में नहीं है.

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