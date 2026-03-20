हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIPL मार्केट में भूचाल, राजस्थान रॉयल्स ने किया 16,000 करोड़ का ऑफर रिजेक्ट, RCB की बढ़ेगी कीमत!

IPL मार्केट में भूचाल, राजस्थान रॉयल्स ने किया 16,000 करोड़ का ऑफर रिजेक्ट, RCB की बढ़ेगी कीमत!

IPL में बड़ा कारोबारी ट्विस्ट सामने आया है, जहां राजस्थान रॉयल्स ने 16,000 करोड़ रुपये का ऑफर ठुकरा दिया. इस फैसले के बाद टीम की वैल्यू और बढ़ने के संकेत हैं, वहीं RCB को भी इसका फायदा मिल सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 20 Mar 2026 08:38 AM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 से पहले एक बड़ी कारोबारी खबर सामने आई है, जिसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है. राजस्थान रॉयल्स ने करीब 16,000 करोड़ रुपये (1.7 बिलियन डॉलर) का बड़ा ऑफर ठुकरा दिया है. यह ऑफर निवेश फर्म कोलंबिया पैसिफिक कैपिटल पार्टनर्स (CPCP) की ओर से दिया गया था.

इतना बड़ा ऑफर क्यों ठुकराया गया?

सूत्रों के मुताबिक, CPCP ने इस डील को दो हफ्तों में पूरा करने की बात कही थी, जिससे उनकी आर्थिक तैयारी साफ नजर आ रही थी. इसके बावजूद राजस्थान रॉयल्स के मालिकों ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी और इसे मना कर दिया. बताया जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट ने सिर्फ पैसे पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि डील की संरचना, भरोसे और भविष्य की रणनीति को भी ध्यान में रखा है. फ्रेंचाइजी का मानना है कि वह इससे भी ज्यादा वैल्यू हासिल कर सकती है.

बाजार में बढ़ी टीमों की कीमत

इस फैसले से साफ हो गया है कि आईपीएल टीमों की वैल्यू लगातार बढ़ रही है. राजस्थान रॉयल्स का यह कदम यह संकेत देता है कि फ्रेंचाइजी मालिक अभी और बेहतर ऑफर का इंतजार करना चाहते हैं. राजस्थान रॉयल्स में मुख्य हिस्सेदारी इमर्जिंग मीडिया वेंचर (Emerging Media Venture) के पास है, जिसका नेतृत्व मनोज बादाले करते हैं, जबकि रेड बर्ड कैपिटल (RedBird Capital) जैसे निवेशक भी इसमें शामिल हैं.

RCB को मिल सकता है बड़ा फायदा

इस फैसले का असर अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर भी देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, RCB की वैल्यू अब राजस्थान रॉयल्स से भी ज्यादा हो सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि RCB की मजबूत ब्रांड वैल्यू, बड़ी फैन फॉलोइंग और कमर्शियल ताकत के कारण उसे कम से कम 15% ज्यादा कीमत मिल सकती है. RCB में निवेश के लिए कई बड़े नाम सामने आए हैं, जिनमें मणिपाल ग्रुप के डॉ. रंजन पई, अमेरिकी निवेश कंपनी KKR और सिंगापुर की टेमासेक जैसी बड़ी संस्थाएं शामिल हैं.

IPL अब सिर्फ क्रिकेट नहीं, बड़ा बिजनेस

आईपीएल अब सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़ा ग्लोबल स्पोर्ट्स बिजनेस बन चुका है. हर टीम की ब्रांड वैल्यू, डिजिटल पहुंच और कमाई के कई स्रोत इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाते हैं. 

राजस्थान रॉयल्स द्वारा ऑफर ठुकराने का असर सिर्फ एक टीम तक सीमित नहीं है. इसने पूरे आईपीएल मार्केट की दिशा बदल दी है. अब बाकी फ्रेंचाइजी भी अपनी वैल्यू को लेकर ज्यादा सख्त रुख अपना सकती हैं. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम कितनी बड़ी डील हासिल करती है, लेकिन फिलहाल राजस्थान रॉयल्स ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर समझौता करने के मूड में नहीं है. 

यह भी पढ़ें

IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स की चिंता बढ़ी, IPL 2026 से बाहर हो सकता है ये विदेशी खिलाड़ी 

IPL 2026 में ऐसी दिख सकती है CSK की प्लेइंग इलेवन, संजू सैमसन के साथ 18 साल का बल्लेबाज मचाएगा कहर

Published at : 20 Mar 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals RCB IPL IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
IPL मार्केट में भूचाल, राजस्थान रॉयल्स ने किया 16,000 करोड़ का ऑफर रिजेक्ट, RCB की बढ़ेगी कीमत!
IPL मार्केट में भूचाल, राजस्थान रॉयल्स ने किया 16,000 करोड़ का ऑफर रिजेक्ट, RCB की बढ़ेगी कीमत!
स्पोर्ट्स
2137 'डक'..., बल्लेबाजों के कांपते हैं पैर, जानिए इन 3 क्रिकेट ग्राउंड का डरावना इतिहास
2137 'डक'..., बल्लेबाजों के कांपते हैं पैर, जानिए इन 3 क्रिकेट ग्राउंड का डरावना इतिहास
स्पोर्ट्स
SRH को डबल झटका! पैट कमिंस के बाद एक और खिलाड़ी हुआ IPL 2026 से बाहर, क्या करेंगी काव्या मारन?
SRH को डबल झटका! पैट कमिंस के बाद एक और खिलाड़ी हुआ IPL 2026 से बाहर, क्या करेंगी काव्या मारन?
स्पोर्ट्स
IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स की चिंता बढ़ी, IPL 2026 से बाहर हो सकता है ये विदेशी खिलाड़ी 
IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स की चिंता बढ़ी, IPL 2026 से बाहर हो सकता है ये विदेशी खिलाड़ी 
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध के 20 दिन...20 महा-सनसनी
दुनिया में आने वाला तेल संकट..कैसे निपटेगा भारत?
युद्ध के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट
Iran Israel War: ईरान ने किया तेल-गैस पर हमला, दुनिया में हाहाकार | World War3 | Trump | PM Modi
Iran Israel War: तेल की आग में जला मिडिल ईस्ट! | Donald Trump | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान से पंगा लेकर गलती कर बैठे ट्रंप! 1, 2, 3 नहीं पूरे 16 एयरक्राफ्ट गंवाए, तेहरान ने अब F-35 पर लगाया निशाना
ईरान से पंगा लेकर गलती कर बैठे ट्रंप! 1, 2, 3 नहीं पूरे 16 एयरक्राफ्ट गंवाए, तेहरान ने अब F-35 पर लगाया निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 50-60km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 50-60km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी
विश्व
Middle East War: 'इजरायल करेगा सऊदी के तेल ठिकानों पर हमला...', ईरान का सनसनीखेज दावा, बताया बन रहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन
'इजरायल करेगा सऊदी के तेल ठिकानों पर हमला...', ईरान का सनसनीखेज दावा, बताया बन रहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन
क्रिकेट
2137 'डक'..., बल्लेबाजों के कांपते हैं पैर, जानिए इन 3 क्रिकेट ग्राउंड का डरावना इतिहास
2137 'डक'..., बल्लेबाजों के कांपते हैं पैर, जानिए इन 3 क्रिकेट ग्राउंड का डरावना इतिहास
तमिल सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 1: साउथ में 'धुरंधर 2' नहीं 'उस्ताद भगत सिंह' का चला जादू, बंपर हुई ओपनिंग, बना दिया ये बड़ा रिकॉर्ड
साउथ में चला 'उस्ताद भगत सिंह' का जादू, बनी साल की तीसरे सबसे बड़ी ओपनर
इंडिया
Eid Weather Forecast: दिल्ली-यूपी समेत 5 राज्यों में आज आंधी-बारिश की चेतावनी, ईद पर कैसा रहेगा मौसम? जानें
दिल्ली-यूपी समेत 5 राज्यों में आज आंधी-बारिश की चेतावनी, ईद पर कैसा रहेगा मौसम? जानें
इंडिया
‘सभी तेल-गैस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से...’, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा आदेश
‘सभी तेल-गैस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से...’, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा आदेश
ट्रेंडिंग
यूजर कंफ्यूज.. सच है या AI? पेड़ पर हजारों पक्षियों का ऑर्केस्ट्रा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
यूजर कंफ्यूज.. सच है या AI? पेड़ पर हजारों पक्षियों का ऑर्केस्ट्रा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget