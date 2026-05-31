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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 के फाइनल से पहले क्यों नहीं हुई क्लोजिंग सेरेमनी? ओपनिंग सेरेमनी का भी नहीं हुआ था आयोजन

IPL 2026 के फाइनल से पहले क्यों नहीं हुई क्लोजिंग सेरेमनी? ओपनिंग सेरेमनी का भी नहीं हुआ था आयोजन

IPL 2026 Closing Ceremony: आईपीएल 2026 के फाइनल मैच से पहले कोई क्लोजिंग सेरेमनी नहीं हुई है. फाइनल से पहले बड़े-बड़े स्टार्स के आने के दावे किए जा रहे थे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 31 May 2026 08:03 PM (IST)
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IPL दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है. जब भी फाइनल मैच खेला जाता है, उससे पहले क्लोजिंग सेरेमनी करवाने की परंपरा सालों से चली आ रही है. लेकिन आईपीएल 2026 के फाइनल मैच से पहले कोई भी समापन समारोह नहीं करवाया गया. खिताबी भिड़ंत से पहले अलग-अलग दावे सामने आए थे कि कैलाश खेर समेत कई बड़े सितारे लाइव परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन वे सभी दावे झूठे निकले हैं.

वरुण धवन, मृणाल ठाकुर के आने की थी उम्मीद

फाइनल से पूर्व दावा किया जा रहा था कि बॉलीवुड के दिग्गज गायक कैलाश खेर क्लोजिंग सेरेमनी में चार चाँद लगा सकते हैं. उनके अलावा गुजराती लॉक गायक अरविन्द वेग्दा भी लाइव परफॉर्म कर सकते हैं. स्टैंड-अप कॉमेडियन देवांशी शाह के आने की भी उम्मीद थी.

मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया कि बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगडे भी फाइनल मैच से पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उपस्थित होकर सुर्खियां बटोरेंगी. यहां तक कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि कैलाश खेर क्लोजिंग सेरेमनी में लाइव पफॉर्म करेंगे और ड्रोन शो भी प्रदर्शित किया जाएगा. मगर किसी भी बड़े स्टार के आने और परफॉर्मेंस देने के सभी दावे झूठे साबित हुए हैं.

BCCI ने नहीं किया था एलान

दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने क्लोजिंग सेरेमनी को लेकर कोई पुष्टि नहीं की थी. इससे पहले बीसीसीआई ने ओपनिंग सेरेमनी को लेकर भी कोई एलान नहीं किया था. इससे पहले बोर्ड ने ओपनिंग सेरेमनी का भी आयोजन नहीं करवाया था.

फाइनल मैच की बात करें तो बेंगलुरू टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था. यह पहली बार है जब आईपीएल के फाइनल में गुजरात और बेंगलुरू की टीम आमने-सामने हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 31 May 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
RCB VS GT IPL Final 2026 IPL 2026 Final IPL 2026 Closing Ceremony
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