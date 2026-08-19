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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स‘विराट कोहली मेरे भाई हैं…’ पीवी सिंधू के बयान ने जीता फैंस का दिल

‘विराट कोहली मेरे भाई हैं…’ पीवी सिंधू के बयान ने जीता फैंस का दिल

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू ने भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली के साथ अपने खास रिश्ते को लेकर दिल की बात कही है. सिंधू ने कोहली को अपना भाई बताते हुए एक सलाह का भी खुलासा किया.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 19 Aug 2026 06:30 PM (IST)
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भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू ने भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली के साथ अपने खास रिश्ते को लेकर दिल की बात कही है. सिंधू ने कोहली को अपना भाई बताते हुए उस सलाह का भी खुलासा किया, जिसने उनके करियर के मुश्किल दौर में उनका नजरिया बदल दिया था.दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधू ने यह बात RCB Podcast के हालिया एपिसोड में कही. इस बातचीत का टीजर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है.

मुश्किल दौर में विराट ने दिया था सिर्फ एक मंत्र

सिंधू ने बताया कि करियर के एक बेहद खराब दौर में उनकी मुलाकात विराट कोहली से हुई थी. उस समय उन्होंने कोहली से कहा था कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है. इसके जवाब में विराट ने उन्हें कोई लंबी-चौड़ी सलाह नहीं दी, बल्कि सिर्फ अपना काम करते रहने और मैदान पर उतरते रहने के लिए कहा. सिंधू के मुताबिक, विराट ने उनसे कहा कि बस सामने आओ, अपना खेल खेलो और खुद पर भरोसा रखो. उनके इसी छोटे से संदेश ने सिंधू के सोचने का तरीका बदल दिया. सिंधू ने बताया कि कोहली ने उन्हें समझाया कि उन्होंने जितनी मेहनत की है, उस पर भरोसा करना चाहिए और दुनिया को दिखाना चाहिए कि वह वास्तव में क्या कर सकती हैं. इस बातचीत का सिंधू पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने परिस्थितियों को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया.

‘वह मेरे भाई जैसे हैं’

विराट के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए सिंधू ने कहा कि वह उन्हें अपने भाई जैसा मानती हैं. दोनों की मुलाकातें भले ही नियमित न हों, लेकिन सिंधू अपनी उपलब्धियों और खुशियों को कोहली के साथ साझा करती हैं. उन्होंने कहा कि जब भी वह कुछ जीतती हैं, तो अपनी खुशी विराट के साथ शेयर करती हैं. सिंधू ने कोहली के करियर और उनके खेलने के तरीके की भी जमकर तारीफ की. उनके मुताबिक, विराट जिस तरह मैदान पर उतरते हैं, जिस सोच के साथ खेलते हैं और अपने करियर में जिस मुकाम तक पहुंचे हैं, वह बेहद प्रेरणादायक है.

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दोनों का खेलों में बड़ा नाम

पीवी सिंधू और विराट कोहली भारतीय खेल जगत के दो बड़े नाम हैं. सिंधू दो ओलंपिक पदक जीत चुकी हैं और विश्व चैंपियनशिप में भी कई पदक अपने नाम कर चुकी हैं. वहीं विराट कोहली भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित और सफल खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं. सिंधू ने यह किस्सा ऐसे समय में साझा किया, जब वह नई दिल्ली में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. उन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7, 21-11 से हराकर शानदार अंदाज में की. सिंधू की कहानी बताती है कि कभी-कभी मुश्किल समय में मिली छोटी सी सलाह भी किसी खिलाड़ी की सोच और सफर पर बड़ा असर डाल सकती है. विराट का ‘बस शो अप करो और अपना खेल खेलो’ वाला संदेश सिंधू आज भी याद रखती हैं.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 19 Aug 2026 06:30 PM (IST)
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