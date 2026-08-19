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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकपिल देव के बाद ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने ओली रॉबिन्सन

कपिल देव के बाद ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने ओली रॉबिन्सन

ENG vs PAK Test: हेडिंग्ले में आज से इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. ओली रॉबिंसन ने पहली ही गेंद पर इतिहास रचा.

Written By : शिवम |  Updated at : 19 Aug 2026 05:47 PM (IST)
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इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हेडिंग्ले में आज से पहला टेस्ट मैच शुरू हो गया है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, ओपनर आजान अवेस पहली ही गेंद पर आउट हो गए. उन्हें ओली रॉबिन्सन ने आउट किया और एक खास रिकॉर्ड बना दिया. वह कपिल देव के बाद ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. इसके बाद रॉबिन्सन ने शान मसूद को भी सस्ते में चलता किया.

बेन स्टोक्स के कप्तानी से हटने के बाद जो रुट फुल टाइम टेस्ट कप्तान बनने के बाद पहला टेस्ट खेल रहे हैं, उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. पाकिस्तान के लिए इमाम उल हक और आजान अवेस ने पारी की शुरुआत की, स्ट्राइक अवेस ने ली. ओली रॉबिन्सन की अंदर आती गेंद पर अवेस बीट हुए, गेंद सीधा पैड पर जाकर लगी. अपील हुई और अंपायर ने आउट करार दिया. इस तरह रॉबिन्सन ने वो कर दिया, जो 43 साल पहले कपिल देव ने किया था और इनके आलावा दुनिया का कोई गेंदबाज ऐसा नहीं कर पाया.

रॉबिन्सन ने रचा इतिहास

ओली रॉबिन्सन दूसरे गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में पहली गेंद पर विकेट लिया है. उनके आलावा सिर्फ भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ऐसा कर सके थे, उन्होंने 1983 में जालंधर में खेले गए टेस्ट में पहली गेंद पर मोहसिन खान का विकेट लिया था.

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रॉबिन्सन ने इसके बाद पांचवें ओवर में शान मसूद (5) को भी एलबीडबल्यू आउट किया. इस तरह पाकिस्तान ने अपने 2 विकेट 6 के स्कोर पर गंवा दिए थे. हेडिंग्ले में बारिश के कारण पहली बार मैच रुका तब तक पाकिस्तान ने 9.4 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 23 रन बना लिए थे.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 19 Aug 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
Test Record England Vs Pakistan Ollie Robinson ENG Vs PAK Test KAPIL DEV TEST CRICKET
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