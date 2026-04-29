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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले 5 खिलाड़ी, वैभव सूर्यवंशी समेत लिस्ट में चार भारतीय

IPL में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले 5 खिलाड़ी, वैभव सूर्यवंशी समेत लिस्ट में चार भारतीय

Youngest Cricketers to Make IPL Debut: इंडियन प्रीमियर लीग में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों की टॉप-5 लिस्ट में चार भारतीयों के नाम हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 29 Apr 2026 06:20 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग ने विश्व भर में टी20 क्रिकेट को नई पहचान दिलाई है. ये वही लीग है जहां क्रिस गेल ने महज 30 गेंदों में शतक जड़ दिया था, इसी लीग में विराट कोहली ने एक सीजन में 973 रन बना डाले थे, इसी लीग में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंदों में शतक लगाकर ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया था. IPL में ऐसे अनगिनत रिकॉर्ड बनते और टूटते रहे हैं.

IPL 2026 की बात करें तो यह सीजन युवाओं के नाम रहा है. वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, प्रिंस यादव और अंशुल कंबोज जैसे युवा सितारों ने इस बार दमदार प्रदर्शन करके दिखाया है. मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आईपीएल में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन से हैं. क्या यह रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के ही नाम है?

सबसे कम उम्र में IPL डेब्यू करने वाले क्रिकेटर

इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ही हैं. उन्होंने IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए 14 साल 23 दिन की उम्र में अपना पहला मैच खेला था. अपने सबसे पहले मैच में उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 20 गेंद में 34 रन बनाए थे. इस सूची में दूसरे नंबर पर प्रयास राय बर्मन हैं, जिन्होंने साल 2019 में RCB के लिए सबसे पहला मैच खेला था. उस समय उनकी उम्र 16 साल 157 दिन थी.

अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान ने 17 साल 11 दिन की उम्र में अपना IPL डेब्यू किया था. राजस्थान रॉयल्स के मौजूदा कप्तान रियान पराग भी इस लिस्ट में हैं, जिन्होंने IPL 2019 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपना सबसे पहला मैच खेला था. उनकी उम्र सिर्फ 17 साल 152 दिन हुआ करती थी. इस सूची में नंबर-5 पर सरफराज खान का नाम आता है.

  • 14 साल 23 दिन - वैभव सूर्यवंशी
  • 16 साल 157 दिन - प्रयास राय बर्मन
  • 17 साल 11 दिन - मुजीब उर रहमान
  • 17 साल 152 दिन - रियान पराग
  • 17 साल 177 दिन - सरफराज खान

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 29 Apr 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
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