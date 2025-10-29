PKL 2025 Final: तेलुगु को हराकर प्रो कबड्डी लीग के फाइनल में पहुंची पुनेरी पल्टन, जानिए कब और किससे होगी खिताबी भिड़ंत
PKL 2025 Final: बुधवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग 2025 के दूसरे क्वालीफायर में पुनेरी पल्टन ने कड़े मुकाबले में तेलुगु टाइटंस को 50-45 से हराया. पुनेरी दूसरी फाइनलिस्ट है. जानिए खिताबी मुकाबला कब होगा.
प्रो कबड्डी लीग के दूसरे क्वालीफायर में पुनेरी पल्टन ने तेलुगु टाइटंस को 50-45 से हराकर फाइनल में जगह बनाई. पुनेरी पहला क्वालीफायर हार गई थी, जबकि तेलुगु टाइटंस एलिमिनेटर 3 में पटना पाइरेट्स को हराकर यहां पहुंची थी. जानिए प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का फाइनल किन दो टीमों के बीच, किस तारीख को और कितने बजे से खेला जाएगा.
पीकेएल क्वालीफायर 2 में पुनेरी पल्टन के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट आदित्य शिंदे ने बनाए, उन्होंने 20 पॉइंट्स रेड से, और 1-1 पॉइंट टैकल और बोनस से अर्जित किया. पंकज मोहिते ने 10 पॉइंट्स रेड से बनाए. पुनेरी पल्टन ने 50 में से 32 पॉइंट्स रेड से बनाए, जबकि तेलुगु टाइटंस ने 34 अंक रेड से बनाए.
पहले हाफ में आगे थी तेलुगु टाइटंस
पहले हाफ का खेल खत्म होने तक तेलुगु टाइटंस के 24 पॉइंट्स और पुनेरी पल्टन के 20 पॉइंट्स थे, लेकिन दूसरे हाफ में पुनेरी टीम ने शानदार वापसी की. पुनेरी पल्टन ने दूसरे हाफ में 30 पॉइंट्स और तेलुगु ने 21 पॉइंट्स बनाए. दूसरे हाफ में पुनेरी ने 18 पॉइंट्स रेड और 6 पॉइंट्स टैकल से बनाए थे, जबकि तेलुगु टाइटंस ने 17 पॉइंट्स रेड और 3 पॉइंट्स टैकल से बनाए थे.
ᴀɪᴍᴇᴅ ꜰᴏʀ ᴘᴇʀꜰᴇᴄᴛɪᴏɴ 🏹#PKL12 #ProKabaddi #GhusKarMaarenge #PuneriPaltan pic.twitter.com/h5gzwKpahs— ProKabaddi (@ProKabaddi) October 29, 2025
दबंग दिल्ली और पुनेरी पल्टन के बीच होगा पीकेएल का फाइनल
प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण (PKL 2025) का फाइनल दबंग दिल्ली के.सी. और पुनेरी पल्टन के बीच होगा. पहले क्वालीफायर में पुनेरी पल्टन को हराकर ही दबंग दिल्ली इस सीजन की पहली फाइनलिस्ट टीम बनी थी. पीकेएल का फाइनल शुक्रवार, 31 अक्टूबर को खेला जाएगा. खिताबी मुकाबला दिल्ली के त्यागराज इंडोर स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा.
दबंग दिल्ली के.सी. स्क्वाड
आशु मलिक, संदीप, मोहित, गौरव छिल्लर, अजिंक्य पवार, अक्षित, सुरजीत सिंह, सौरभ नांदल, फ़ज़ल अत्राचली, आमिर होसेन, अनिल गुर्जर, नीरज नरवाल, विजय, अनुराग, मोहित नरवाल, रमन सिंह, अमित, अरक़म शेख, आशीष सांगवान, नवीन.
पुनेरी पल्टन स्क्वाड
असलम ईमानदार, पंकज मोहिते, गौरव खत्री, सचिन, मोहित गोयत, अबिनेष नादराजन, मोहम्मद अमान, दादासो पुजारी, आदित्य शिंदे, मोहम्मद नबीबक्श. विशाल भारद्वाज, स्टुवर्ट सिंह, अभिषेक गुंगे, मिलाद मोहजेर, राकेश. रोहन तुपारे, संजय इनानिया, वैभव रबाबे, गुरदीप.
