हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्ससईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा

सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा

2009 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से बड़ा धोखा मिला था. सईद अजमल ने इसका खुलासा किया. वहीं भारत में BCCI ने हाल ही में एशिया कप चैंपियंस पर 21 करोड़ की प्राइज मनी बरसाई

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 01 Oct 2025 08:27 AM (IST)
Preferred Sources

एशिया कप 2025 के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम लगातार विवादों में रही, चाहे पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी को लेकर भारतीय खिलाड़ियों का ट्रॉफी लेने से इंकार करना हो, पाकिस्तान क्रिकेट प्रशासन की नाकामियां या फिर नकवी का एशिया कप की ट्रॉफी ही लेकर भाग जाना हो, हर मुद्दे ने चर्चा बटोरी. इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सईद अजमल का एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है, जिसने सबको चौंका दिया है.

सरकार ने दिया था धोखा 

दरअसल, अजमल ने बताया था कि 2009 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को उनकी ही सरकार ने धोखा दिया था. इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने खिताब जीता था और पूरा देश जश्न में डूब गया था. उस समय के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने खिलाड़ियों को 25-25 लाख पाकिस्तानी रुपये देने का वादा किया था, लेकिन जब यह रकम देने की बारी आई, तो सरकार ने खिलाड़ियों के हाथ में चेक थमा दिए, जो बाद में बाउंस हो गए.

अजमल ने एक पॉडकास्ट में कहा था, “मैं हैरान रह गया था कि सरकार के दिए हुए चेक कैसे बाउंस हो सकते हैं. बाद में जब खिलाड़ी इस मामले को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के पास गए तो उन्होंने जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया. पीसीबी का कहना था कि यह सरकार का वादा था, बोर्ड का नही. आखिरकार खिलाड़ियों को केवल वही प्राइज मनी मिली, जो सीधे आईसीसी ने दी थी.”

सईद अजमल का प्रदर्शन 

गौरतलब है कि 2009 के उस टूर्नामेंट में सईद अजमल पाकिस्तान के लिए स्टार खिलाड़ी साबित हुए थे. उन्होंने 12 विकेट चटकाए और टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. अपने इंटरनेशनल करियर में अजमल ने 35 टेस्ट, 113 वनडे और 64 टी20 मैच खेले, जिनमें उन्होंने कुल मिलाकर 447 विकेट अपने नाम किए.

भारत और पाकिस्तान में बड़ा फर्क

इस खुलासे ने एक बार फिर दिखा दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट और उसकी राजनीति किस हद तक आपस में उलझी हुई है. खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप जीतने जैसी बड़ी उपलब्धि के बाद भी सम्मानजनक इनाम नहीं मिल पाया था.

वहीं दूसरी ओर भारत की तस्वीर बिल्कुल अलग है. हाल ही में एशिया कप 2025 जीतने पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए 21 करोड़ रुपये की प्राइज मनी का ऐलान किया. बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और वह अपने खिलाड़ियों के लिए हमेशा बेहतर सुविधाएं और इनाम सुनिश्चित करता है. यही वजह है कि भारतीय क्रिकेटर्स न सिर्फ मैदान पर बल्कि आर्थिक स्तर पर भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं.

Published at : 01 Oct 2025 08:27 AM (IST)
Tags :
Saeed Ajmal BCCI PAKISTAN CRICKET TEAM 2009 T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब
ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, जानें- अब तक क्या-क्या हुआ?
गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, जानें- अब तक क्या-क्या हुआ?
विश्व
भूकंप के तेज झटकों से डोली धरती, दीवारें, घर और सड़कें भी टूटीं, 22 लोगों की हुई मौत
भूकंप के तेज झटकों से डोली धरती, दीवारें, घर और सड़कें भी टूटीं, 22 लोगों की हुई मौत
क्रिकेट
Richest Women Cricketer: दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, कौन है नंबर वन?
दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, कौन है नंबर वन?
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब
ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, जानें- अब तक क्या-क्या हुआ?
गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, जानें- अब तक क्या-क्या हुआ?
विश्व
भूकंप के तेज झटकों से डोली धरती, दीवारें, घर और सड़कें भी टूटीं, 22 लोगों की हुई मौत
भूकंप के तेज झटकों से डोली धरती, दीवारें, घर और सड़कें भी टूटीं, 22 लोगों की हुई मौत
क्रिकेट
Richest Women Cricketer: दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, कौन है नंबर वन?
दुनिया की टॉप 5 सबसे अमीर महिला क्रिकेटर, कौन है नंबर वन?
टेलीविजन
जन्नत जुबैर की खुबसूरती पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन 10 तस्वीरों में छिपा है जवाब
जन्नत जुबैर पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन तस्वीरों में छिपा है जवाब
यूटिलिटी
IRCTC Tour Package: कामाख्या देवी के करना चाहते हैं दर्शन, IRCTC के इस प्लान पर एक बार डाल लें नजर
कामाख्या देवी के करना चाहते हैं दर्शन, IRCTC के इस प्लान पर एक बार डाल लें नजर
रिलेशनशिप
Girl in Love With Married Man: शादीशुदा पुरुष के प्यार में क्यों पड़ जाती हैं लड़कियां, क्या आप भी कर रही हैं ये गलतियां?
शादीशुदा पुरुष के प्यार में क्यों पड़ जाती हैं लड़कियां, क्या आप भी कर रही हैं ये गलतियां?
ट्रेंडिंग
गमछा डाल लंदन की सड़कों पर भेलपुरी बेचने निकला बिहारी बाबू! वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स
गमछा डाल लंदन की सड़कों पर भेलपुरी बेचने निकला बिहारी बाबू! वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget