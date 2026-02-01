हाथ जोड़कर मिन्नतें करती दिखीं ओलंपिक विजेता, पुलिस ने किया गिरफ्तार, देखें वीडियो

अमेरिका की स्टार स्प्रिंटर और ओलंपिक चैंपियन शा’करी रिचर्डसन एक बार फिर विवादों में आ गई हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती नजर आ रही है. इस वीडियो ने खेल जगत से लेकर आम लोगों तक के बीच हलचल मचा दी है.

वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

वायरल वीडियो पुलिस के बॉडीकैम से रिकॉर्ड किया गया बताया जा रहा है. इसमें साफ देखा जा सकता है कि शा’करी रिचर्डसन पुलिस के सामने हाथ जोड़कर खुद को बेगुनाह बता रही हैं. वह बार-बार कहती दिखती हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और उन्हें छोड़ा जाए. इसके बावजूद पुलिसकर्मी उन्हें हथकड़ी पहनाते नजर आते हैं. इस दौरान वह काफी डरी हुई और परेशान नजर आ रही थी.

किस वजह से हुई गिरफ्तार?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पूरा मामला एक सार्वजनिक स्थान पर हुई बहस के बाद शुरू हुआ. बहस किस बात को लेकर हुई, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. इसके बाद शा’करी को हिरासत में ले लिया गया और पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई.

विवादों से पुराना नाता

यह पहली बार नहीं है जब शा’करी रिचर्डसन किसी विवाद में फंसी हों. इससे पहले वह डोपिंग मामले को लेकर सुर्खियों में रह चुकी हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक बड़े टूर्नामेंट से बाहर भी होना पड़ा था. इसके अलावा फ्लाइट में क्रू मेंबर्स के साथ बहस का मामला भी उनके नाम से जुड़ चुका है. ऐसे में यह नया विवाद उनकी छवि पर एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा है.

करियर के अहम मोड़ पर आई मुश्किल

शा’करी इस समय आने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटी थी. ऐसे में इस मामले का असर उनके खेल करियर पर भी पड़ सकता है. फिलहाल शा’करी रिचर्डसन और उनकी टीम ने इस गिरफ्तारी को लेकर चुप्पी बनाए रखी है.