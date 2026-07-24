NEET-UG Protest: 'उन्हें दबाइए मत...,' संजय मांजरेकर ने छात्रों के प्रोटेस्ट का किया समर्थन

NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में जारी छात्र प्रदर्शन के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर छात्रों के समर्थन में पोस्ट किया है.

उन्होंने लिखा, 'मैं भारत के युवाओं के साथ खड़ा हूं. उन्हें दबाइए मत, उन्हें उड़ान भरने का मौका दीजिए. यही युवा भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे.' उनका यह संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

I stand in solidarity with the youth of India. Do not suppress them, give them wings. They will take India to new heights.#DelhiProtest — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) July 23, 2026

युवराज सिंह ने स्टोरी के जरिए दिया संदेश

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक स्टोरी साझा की. उन्होंने लिखा कि देश के हर बच्चे, छात्र, महिला और पुरुष को शांति से सीखने, सुरक्षित माहौल में आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए.

युवराज ने अपने संदेश में कहा, 'हर बच्चे, छात्र, महिला और पुरुष से मेरा निवेदन है,आप शांति से सीखने, सुरक्षित माहौल में आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने के अवसर के हकदार है, आपका कल्याण एक उज्ज्वल भारत की नींव है. आइए, हम सब मिलकर देखभाल, अवसर और आशा के समुदाय बनाएं. संवाद के माध्यम से हम भारत के भविष्य के लिए सौहार्दपूर्ण समाधान निकाल सकते हैं'.

शुभमन गिल ने क्या कहा?

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा कि एक युवा भारतीय होने के नाते उनका मानना है कि देश के हर युवा को सीखने, सपने देखने और भविष्य बनाने का समान अवसर मिलना चाहिए.

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शुभमन गिल ने लिखा, 'एक युवा भारतीय के तौर पर मेरा मानना ​​है कि हमारी पीढ़ी को सीखने, सपने देखने और उस भविष्य को आकार देने का हर मौका मिलना चाहिए जिसकी हम सभी चाहत रखते हैं. मैं उन सभी युवाओं का बहुत सम्मान करता हूं जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने में यकीन रखते हैं.'

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