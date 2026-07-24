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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सNEET-UG Protest: 'उन्हें दबाइए मत...,' संजय मांजरेकर ने छात्रों के प्रोटेस्ट का किया समर्थन

NEET-UG Protest: 'उन्हें दबाइए मत...,' संजय मांजरेकर ने छात्रों के प्रोटेस्ट का किया समर्थन

NEET-UG 2026 विवाद के बीच संजय मांजरेकर, युवराज सिंह और शुभमन गिल ने सोशल मीडिया पर छात्रों के लिए संदेश साझा किए. तीनों ने शिक्षा, संवाद और युवाओं के बेहतर भविष्य पर जोर दिया.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 24 Jul 2026 11:21 AM (IST)
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NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में जारी छात्र प्रदर्शन के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर छात्रों के समर्थन में पोस्ट किया है.

उन्होंने लिखा, 'मैं भारत के युवाओं के साथ खड़ा हूं. उन्हें दबाइए मत, उन्हें उड़ान भरने का मौका दीजिए. यही युवा भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे.' उनका यह संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

युवराज सिंह ने स्टोरी के जरिए दिया संदेश

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक स्टोरी साझा की. उन्होंने लिखा कि देश के हर बच्चे, छात्र, महिला और पुरुष को शांति से सीखने, सुरक्षित माहौल में आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए.

युवराज ने अपने संदेश में कहा, 'हर बच्चे, छात्र, महिला और पुरुष से मेरा निवेदन है,आप शांति से सीखने, सुरक्षित माहौल में आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने के अवसर के हकदार है,  आपका कल्याण एक उज्ज्वल भारत की नींव है. आइए, हम सब मिलकर देखभाल, अवसर और आशा के समुदाय बनाएं. संवाद के माध्यम से हम भारत के भविष्य के लिए सौहार्दपूर्ण समाधान निकाल सकते हैं'.  

शुभमन गिल ने क्या कहा?

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा कि एक युवा भारतीय होने के नाते उनका मानना है कि देश के हर युवा को सीखने, सपने देखने और भविष्य बनाने का समान अवसर मिलना चाहिए.

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शुभमन गिल ने लिखा, 'एक युवा भारतीय के तौर पर मेरा मानना ​​है कि हमारी पीढ़ी को सीखने, सपने देखने और उस भविष्य को आकार देने का हर मौका मिलना चाहिए जिसकी हम सभी चाहत रखते हैं. मैं उन सभी युवाओं का बहुत सम्मान करता हूं जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने में यकीन रखते हैं.'

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 24 Jul 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
Sanjay Manjrekar Yuvraj Singh CJP Protest
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