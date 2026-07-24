आज कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों का पूरा शेड्यूल, देखें किसका मैच कब

Commonwealth Games Day 2, India Schedule: आज कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों का पूरा शेड्यूल, देखें किसका मैच कब
Commonwealth Games Day 2, India Schedule: कॉमनवेल्थ गेम्स के 23वें संस्करण के आज दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों का पूरा शेड्यूल. जानिए किस खेल में कौन से खिलाड़ी का मैच कितने बजे से शुरू होगा.
कॉमनवेल्थ गेम्स के 23वें संस्करण की शुरुआत गुरुवार से हो गई है. स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में चल रहे आयोजन का आज दूसरा दिन है. भारत के 125 खिलाड़ी 8 खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. पहले दिन लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलो वेट में भारत का पहला मेडल पक्का कर लिया है. बता दें कि उन्हें क्वार्टरफाइनल में बाई मिला है, उनका सेमीफाइनल में मुकाबला 31 जुलाई को टी.के.बी.पी. ताफाकी से होगा. बता दें कि बॉक्सिंग में सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों को ब्रोंज मिलता है, यानी बोरगोहेन का मेडल पक्का हो गया है. आज दूसरे दिन भारत पैरा पावरलिफ्टिंग की मजबूत टीम के जरिए और मेडल जीतने की कोशिश करेगा, जबकि तैराक, जिमनास्ट और बॉक्सर आज अपने मुकाबले शुरू करेंगे.
कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन भारत की पदक जीतने की उम्मीदें पैरा पावरलिफ्टिंग से हैं. SEC आर्माडिलो में पुरुष और महिला फ़ाइनल में कई लिफ्टर हिस्सा लेंगे. अशोक और परमजीत कुमार पुरुषों के लाइटवेट फाइनल में हिस्सा लेंगे, जबकि जसप्रीत कौर और सुमन देवी महिलाओं के लाइटवेट फाइनल में मुकाबला करेंगी. बॉक्सिंग रिंग में जादुमणि सिंह पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में भारत की चुनौती की शुरुआत करेंगे.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 दूसरे दिन भारतीय टीम और खिलाड़ियों का शेड्यूल
तैराकी और पैरा तैराकी
दोपहर 3:40 बजे - पुरुषों की S13 100 मीटर फ्रीस्टाइल हीट 1 - रवि वीरा वेंकटा भवानी कार्तिक बुडिग्ना.
दोपहर 3:40 बजे - पुरुषों की S13 100 मीटर फ्रीस्टाइल हीट 1 - इमाम अली.
दोपहर 4:00 बजे - पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक हीट 4 - श्रीहरि नटराज.
आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स
शाम 5:00 बजे - पुरुषों की टीम फ़ाइनल और व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन - तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तापेश्वरनाथ दास, योगेश्वर सिंह.
पैरा पावरलिफ्टिंग
शाम 6:15 बजे - पुरुषों का लाइटवेट फ़ाइनल - अशोक, परमजीत कुमार.
रात 8:00 बजे - महिलाओं का लाइटवेट फ़ाइनल - जसप्रीत कौर, सुमन देवी.
लॉन बॉल्स
शाम 7:30 बजे - महिलाओं की पेयर्स (जोड़ी) सेक्शनल प्ले - पिंकी और रूपा रानी टिर्की बनाम थाबेलो मुवहांगो और जैकी जानसे वैन रेन्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका).
रात 10:20 बजे - पुरुषों का सिंगल्स सेक्शनल प्ले - पुतुल सोनोवाल बनाम सेसिल अलेक्जेंडर (फ़ॉकलैंड द्वीप समूह).
पैरा पावरलिफ्टिंग
रात 10:40 बजे - महिलाओं का हेवीवेट फाइनल- कस्तूरी राजामणि.
रात 12:29 बजे - पुरुषों का हेवीवेट फाइनल- सुधीर, झंडू कुमार.
बॉक्सिंग
रात 11:00 बजे - पुरुषों का 55 किग्रा राउंड ऑफ़ 32 - जादुमणि सिंह बनाम आरोन कलन (स्कॉटलैंड).
तैराकी और पैरा तैराकी
आधी रात - पुरुषों की S13 100 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल - रवि वीरा वेंकटा भवानी कार्तिक बुडिग्ना (क्वालिफिकेशन पर निर्भर).
आधी रात - पुरुषों की S13 100 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल - इमाम अली (क्वालिफिकेशन पर निर्भर).
12:29 AM - पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक सेमी-फ़ाइनल - श्रीहरि नटराज (क्वालिफ़िकेशन पर निर्भर).