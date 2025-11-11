हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्रथम राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का समापन: पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार ने रेसलिंग में जीता डबल खिताब

पतंजलि गुरुकुलम में भारतीय शिक्षा बोर्ड की पहली राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का पहला चरण कुश्ती के साथ खत्म हुआ. गुरुकुलम हरिद्वार ने अंडर-17 फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन स्टाइल में गोल्ड मेडल जीते.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 11 Nov 2025 12:07 AM (IST)
भारतीय शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित प्रथम राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का पहला चरण खत्म हो गया है. देशभर से आए 50 से ज्यादा राज्यों के स्कूलों के युवा खिलाड़ियों ने यहां कुश्ती (रेसलिंग) के माध्यम से अपना दमखम दिखाया. जोश और उत्साह से भरा यह आयोजन न केवल खेलप्रेमियों के लिए प्रेरणादायक रहा, बल्कि स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने भी खिलाड़ियों की प्रशंसा की. समापन समारोह में विजेताओं को मेडल, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया.

प्रतियोगिता का दूसरा दिन सुबह से ही रोमांचक रहा. अंडर-17 फ्री स्टाइल बॉयज रेसलिंग में पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार के खिलाड़ी ने बाजी मारी, जबकि गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा, हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा. इसी तरह, अंडर-17 ग्रीको रोमन स्टाइल बॉयज रेसलिंग में भी पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार विजेता बना और गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा ने रजत पदक हासिल किया. इनके अलावा, आचार्यकुलम, जीएसएस इंटरनेशनल स्कूल आगरा और अन्य संस्थानों के बच्चों ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. कुल मिलाकर, प्रतियोगिता में 150 से ज्यादा स्थानीय स्कूलों के छात्रों ने दर्शक के रूप में भाग लिया, जिससे माहौल और भी उत्साहपूर्ण हो गया.

विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन करेंगे बच्चे- आचार्य बालकृष्ण

समापन समारोह में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने खिलाड़ियों से व्यक्तिगत परिचय लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया. उन्होंने कहा, "इन युवाओं का उत्साह देखकर लगता है कि भविष्य में यही बच्चे न केवल देश, बल्कि विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन करेंगे. खेल के माध्यम से वे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे." आचार्य बालकृष्ण ने जोर देकर कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं युवाओं में अनुशासन और टीम स्पिरिट का विकास करती हैं.

स्वामी रामदेव ने भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की. उन्होंने घोषणा की कि आचार्यकुलम में जल्द ही एक आधुनिक इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा. बाबा रामदेव ने कहा, "यह स्टेडियम न केवल राष्ट्रीय, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का केंद्र बनेगा. हमारा लक्ष्य है कि ग्रामीण और शहरी युवाओं को समान अवसर मिलें,"

खेल को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने पर केंद्रित है ये पहल- रामदेव

उन्होंने कहा, ''यह प्रतियोगिता भारतीय शिक्षा बोर्ड की पहल है, जो खेल को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने पर केंद्रित है. यह प्रथम चरण हरिद्वार में संपन्न हुआ, जबकि दूसरा चरण आगरा, तीसरा लखनऊ और समापन चरण जयपुर में होगा.''

आयोजकों के अनुसार, अगले चरणों में और ज्यादा खेल विधाओं को शामिल किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें. इस प्रतियोगिता ने साबित कर दिया कि खेल न केवल मनोरंजन है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का मजबूत माध्यम भी. युवा खिलाड़ियों का यह जोश देश के खेल क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार कर रहा है.

Published at : 11 Nov 2025 12:07 AM (IST)
Baba Ramdev Acharya Balkrishna PATANJALI
Embed widget