ODI में नंबर-3 पर बल्लेबाजी में किसकी बादशाहत? विराट कोहली के सामने इतिहास रचने का मौका

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज राजकोट में होगा. यह मैच सिर्फ सीरीज के लिहाज से ही नहीं, बल्कि विराट कोहली के लिए भी बेहद खास माना जा रहा है. वजह साफ है- वनडे क्रिकेट में नंबर-3 पोजीशन पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने से कोहली अब सिर्फ कुछ कदम दूर हैं.

विराट कोहली की नजर बड़े रिकॉर्ड पर

वनडे क्रिकेट में नंबर-3 पोजीशन को बल्लेबाजी की रीढ़ माना जाता है. इसी पोजीशन पर खेलते हुए विराट कोहली ने सालों तक भारत की पारी संभाली है. 245 वनडे मैचों की 242 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 12,529 रन बना चुके हैं. विराट का औसत 61 से ज्यादा का है, जो इस पोजीशन पर उनकी मजबूती दिखाता है. उन्होंने यहां 46 शतक और 67 फिफ्टी लगाई हैं. अगर वह राजकोट में 133 रन बना लेते हैं, तो वह इस पोजीशन पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

अभी किसके नाम है टॉप पोजीशन?

इस समय नंबर-3 पोजीशन पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पोंटिंग के नाम है. उनके नाम वनडे में 335 मैच की 330 पारी में 12,662 रन दर्ज है. उन्होंने इस पोजीशन पर 42.48 के औसत से रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 29 शतक और 74 अर्धशतक निकलें. अब विराट कोहली उनके रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब हैं.

नंबर-3 पोजीशन पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप बल्लेबाज

वनडे क्रिकेट में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची कुछ इस तरह है:

1- रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) : 12,662 रन

2- विराट कोहली (भारत) : 12,529 रन

3- कुमार संगकारा (श्रीलंका) : 9,747 रन

4- जैक्स कैलिस (साउथ अफ्रीका) : 7,774 रन

5- केन विलियम्सन (न्यूजीलैंड) : 6,504 रन

बाबर आजम भी दौड़ में

पाकिस्तान के बाबर आजम भी इस लिस्ट में तेजी से ऊपर आ रहे हैं. उन्होंने नंबर-3 पोजीशन पर 117 मैचों की 116 पारियों में 5,811 रन बनाए हैं. बाबर का औसत 57 से ज्यादा का है. वह फिलहाल टॉप-5 से बाहर हैं, लेकिन जिस रफ्तार से वह रन बना रहे हैं, आने वाले समय में उनका नाम भी इस सूची में शामिल हो सकता है.