हर क्रिकेटर मुश्किल दौर से गुजरता है, ऋषभ पंत और मजबूत होकर लौटेंगे- किरण मोरे

भारत के पूर्व विकेटकीपर और चीफ सेलेक्टर किरण मोरे का मानना है कि विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में अपने खराब दौर से उबर जाएंगे. पंत की हिम्मत और हौसला यह सुनिश्चित करेंगे कि वह इस दौर से जोरदार वापसी करें, जो हर क्रिकेटर की जिंदगी में आता है.

मोरे की यह टिप्पणी तब आई है जब पंत का खराब दौर जारी है. अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए पंत से भारत की उप-कप्तानी छीन ली गई है. वनडे सीरीज में पंत को जगह नहीं दी गई है.

अब तक, पंत ने आईपीएल 2026 के 13 मुकाबलों में सिर्फ 286 रन बनाए हैं, उनकी कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे है.

मोरे ने गुरुवार को 'आईएएनएस' से ​​कहा, "मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूं. पंत टीम में हैं. मैं बहुत खुश हूं. वह एक जुझारू खिलाड़ी हैं, उनमें जबरदस्त हिम्मत है, उनका दिल बहुत बड़ा है, और उन्होंने अकेले दम पर (टेस्ट) मैच जिताकर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है. मैंने उनके साथ काफी करीब से काम किया है. मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं".

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उन्होंने कहा, "हर क्रिकेटर ऐसे दौर से गुजरता है. आप ऐसे मुश्किल समय से निकल ही जाते हैं. इसलिए मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से एक जबरदस्त वापसी करेंगे, एक बहुत ही मजबूत वापसी. जब उनकी जान बची थी, और वह टीम में वापस आए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था; इसलिए (अभी का) यह दौर उस मुश्किल समय के मुकाबले कुछ भी नहीं है".

वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए 13 मैचों में 579 रन बनाए हैं. मोरे ने 15 वर्षीय खिलाड़ी की तारीफ में कहा, "वह एक बहुत ही खास खिलाड़ी हैं, और भगवान ने उन्हें बनाया है और यहां भेजा है; इसलिए मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उन्हें भारत भेजा है. आप उन्हें देखते ही रहेंगे, क्योंकि वह भविष्य में बहुत सारे रन बनाएंगे. वह मेरे लिए एक खास खिलाड़ी है. लेकिन, बस उन्हें आजादी से क्रिकेट खेलने दें और उस पर ज्यादा दबाव न डालें, क्योंकि वह इतनी कम उम्र में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. मुझे लगता है कि यह सब उस 'वॉव-फैक्टर' का ही हिस्सा है. मैं चाहता हूं कि जब भी वह भारत के लिए डेब्यू करें, तो टेस्ट मैच, वनडे मैच और टी20 मैच खेलें".

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