दुनिया के सबसे कम हाइट वाले क्रिकेटर्स, देखिए टॉप 5 खिलाड़ियों की लिस्ट

क्रिकेट को अक्सर लंबी हाइट और मजबूत कद-काठी वाले खिलाड़ियों का खेल माना जाता है. हालांकि इस खेल के इतिहास में कई ऐसे क्रिकेटर हुए हैं जिन्होंने छोटे कद के बावजूद मैदान पर बड़ा प्रभाव छोड़ा. इन खिलाड़ियों ने साबित किया कि क्रिकेट में असली ऊंचाई कद की नहीं, बल्कि हुनर, हिम्मत और मेहनत की होती है. आज हम आपको ऐसे कुछ दिग्गज क्रिकेटरों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने अपनी छोटी हाइट के बावजूद विश्व क्रिकेट में अमिट छाप छोड़ी.

टिच फ्रीमैन - इंग्लैंड

टिच फ्रीमैन मात्र 5 फीट 2 इंच के थे और इंग्लैंड की ओर से खेलने वाले सबसे छोटे टेस्ट खिलाड़ी माने जाते हैं. 1920 के दशक में उन्होंने सिर्फ 12 टेस्ट में 66 विकेट झटके. हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका दबदबा अपार था. 1928 में उन्होंने अकेले 304 विकेट लेकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसे आज भी असंभव जैसा माना जाता है.

सचिन तेंदुलकर - भारत

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर लगभग 5 फीट 5 इंच के हैं, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स आसमान छूते हैं. उन्होंने 1989 में जब 16 साल की उम्र में डेब्यू किया था तभी आसमान छूने की ठान ली थी. 24 साल के करियर में सचिन ने दुनिया को दिखाया कि बल्लेबाज का कद नहीं उसके रिकॉर्ड मायने रखते हैं.

एल्विन कालीचरण - वेस्टइंडीज

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज एल्विन कालीचरण लगभग 5 फीट 4 इंच के थे. वे अपनी क्लासिक बैटिंग और टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं. 1975 वर्ल्ड कप में उन्होंने डेनिस लिली पर जो हमला किया था, वह आज भी याद किया जाता है. बिना हेलमेट के उन्होंने लगातार 35 रन सिर्फ 10 गेंदों में ठोक डाले थे.

मुशफिकुर रहीम - बांग्लादेश

बांग्लादेश के विकेटकीपर-बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम करीब 5 फीट 3 इंच के हैं. 2005 में सिर्फ 16 साल की उम्र में जब उन्होंने लॉर्ड्स में डेब्यू किया, तो वे स्टंप्स से बस थोड़ा ही ऊपर दिखते थे. उन्होंने कई मौकों पर अपनी शानदार बल्लेबाजी से टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है.

सिड ग्रेगरी - ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के सिड ग्रेगरी की हाइट लगभग 5 फीट 5 इंच थी. उन्होंने 1890 से 1912 के बीच 58 टेस्ट खेले और अपने वक्त के बेहतरीन फील्डरों में गिने गए. छोटा कद होते हुए भी उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से एक अलग छाप छोड़ी है.