फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े सितारों में से एक, अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान लियोनेल मेसी आज दिल्ली में होंगे. राजधानी उनके स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है. मेसी सुबह 10:45 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेंगे, जिसके बाद उनका पूरा दिन सुरक्षा, खास मुलाकातों और हाई-प्रोफाइल कार्यक्रमों से भरा रहेगा.

लीला पैलेस बना किला

मेसी और उनका पूरा दल चाणक्यपुरी स्थित द लीला पैलेस होटल में ठहरेंगे. होटल का पूरा एक फ्लोर सिर्फ मेसी के लिए बुक किया गया है. बताया जा रहा है कि वे होटल के प्रेसिडेंशियल सूट में रहेंगे, जिनका किराया 3.5 लाख से लेकर 7 लाख रुपये प्रति रात तक है. होटल स्टाफ को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मेसी की मौजूदगी से जुड़ी कोई भी जानकारी बाहर न जाए.

एयरपोर्ट से होटल तक कड़ी सुरक्षा

एयरपोर्ट से होटल तक का सफर करीब 30 मिनट का होगा, लेकिन रास्ते और होटल के आसपास सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं. पहले भारत दौरे के दौरान दिखे उत्साह को देखते हुए इस बार लीला पैलेस को लगभग हाई-सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है.

करोड़ रुपये में ‘मीट एंड ग्रीट’

दिल्ली में मेसी के लिए एक खास क्लोज्ड-डोर ‘मीट एंड ग्रीट’ कार्यक्रम भी रखा गया है. सूत्रों के मुताबिक, कुछ कॉर्पोरेट समूहों ने मेसी से मिलने के लिए करीब 1 करोड़ रुपये तक खर्च किए हैं. यानी एक हैंडशेक की कीमत भी करोड़ों में है.

देश के शीर्ष लोगों से मुलाकात

अपने छोटे से दौरे के दौरान मेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, कुछ सांसदों और चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे. इनमें क्रिकेटर्स के साथ-साथ ओलंपिक और पैरालंपिक मेडल विजेता भी शामिल होंगे.

खेल, संस्कृति और सितारों का संगम

मेसी अरुण जेटली स्टेडियम का भी दौरा करेंगे, जहां एक फुटबॉल क्लिनिक और खिलाड़ियों से बातचीत का कार्यक्रम है. इसके बाद वे पुराना किला जाएंगे, जहां एडिडास द्वारा आयोजित एक खास इवेंट में हिस्सा लेंगे. यहां मेसी की मुलाकात रोहित शर्मा, पैरालंपिक भाला फेंक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल, बॉक्सर निखत ज़रीन और हाई जंपर निशाद कुमार जैसे भारतीय खेल सितारों से होगी.

शाम को वापसी

मेसी शाम करीब 6:15 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और रात 8 बजे के आसपास भारत से विदा लेंगे. उनका यह छोटा लेकिन बेहद खास दिल्ली दौरा खेल, सत्ता और ग्लैमर का अनोखा मेल साबित होने वाला है.