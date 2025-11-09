KL Rahul vs Rishabh Pant: टीम इंडिया के दो स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल और ऋषभ पंत जब मैदान पर उतरते हैं तो दर्शकों के बीच हमेशा एक दिलचस्प तुलना शुरू हो जाती है. दोनों का स्टाइल बिल्कुल अलग है. राहुल जहां अपनी क्लासिक टाइमिंग और एंकर रोल के लिए जाने जाते हैं. वहीं पंत अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और निडर एप्रोच से मैच का रुख पलट देते हैं. आइए नजर डालते हैं दोनों खिलाड़ियों के T20I में आमने-सामने के आंकड़ों पर और समझते हैं कि आंकड़ों की इस जंग में कौन बाजी मारता है.

केएल राहुल, स्थिरता और क्लास का मेल

केएल राहुल ने अब तक 72 T20I मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 68 पारियों में 2265 रन बनाए हैं. उनका औसत रहा है 37.75, जो उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद T20 बल्लेबाजों में शामिल करता है. राहुल ने 2 शतक और 22 अर्धशतक लगाए हैं, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 139.12 का रहा है. यानी वे न सिर्फ स्थिरता बल्कि आक्रामकता का भी सही संतुलन रखते हैं.

उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 110 नॉट आउट रहा है. राहुल ने अपने करियर में 191 चौके और 99 छक्के लगाए हैं, जो यह साबित करता है कि वे पावर और प्रिसीजन दोनों में माहिर हैं.

ऋषभ पंत, निडर बल्लेबाजी का दूसरा नाम

दूसरी ओर, ऋषभ पंत ने 76 मैचों में 66 पारियों में 1209 रन बनाए हैं. उनका औसत है 23.25, जबकि स्ट्राइक रेट 127.26 का है. हालांकि उनके पास अभी तक कोई शतक नही है, लेकिन उन्होंने 3 अर्धशतक लगाए हैं और उनका बेस्ट स्कोर 65 नॉट आउट रहा है. पंत ने 111 चौके और 44 छक्के जमाए हैं. यानी वे जब टिकते हैं, तो गेंदबाजों पर कहर बरपाते हैं. उनकी बल्लेबाजी की खासियत है जोखिम लेने की क्षमता और मैच को अचानक अपने पक्ष में मोड़ देने की ताकत.

कौन है आगे?

अगर बात केवल आंकड़ों की करें तो केएल राहुल इस मुकाबले में आगे हैं, चाहे वह औसत हो, रन हो या शतक-अर्धशतक की संख्या. वहीं पंत का फायदा उनकी बाईं हाथ की बल्लेबाजी और तेज रन बनाने की क्षमता है, जो टीम को अलग बैलेंस देती है. राहुल टीम में स्थिरता लाते हैं, पंत आक्रामकता और यही दोनों की सबसे बड़ी पहचान है.