Khelo India University Games 2025: आमेर फोर्ट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मंगलवार को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ. इस दौरान टूर्नामेंट का लोगो, एंथम, टॉर्च, मैस्कॉट और जर्सी लॉन्च किए गए. राजस्थान के खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया. उन्होंने इस मौके पर कहा, “यह मौका लांचिंग का नहीं बल्कि लांचिंग पैड का है. ”

राजस्थान करेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी

कर्नल राठौड़ ने बताया कि इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी राजस्थान को मिली है, जो राज्य के लिए गौरव का विषय है. टूर्नामेंट का आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक होगा. इस दौरान देशभर की 200 यूनिवर्सिटीज के लगभग 7000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे.

इन खेलों में लगभग दो दर्जन स्पोर्ट्स इवेंट्स शामिल होंगे. वहीं, इस बार चार नए खेलों को भी पहली बार प्रतियोगिता में जगह दी गई है, जिससे खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

राजस्थानी थीम में सजा लोगो और एंथम

इस बार के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो पूरी तरह राजस्थानी थीम पर आधारित है, जिसमें राजस्थान की संस्कृति, लोक कला और परंपराओं की झलक देखने को मिलती है. वहीं, एंथम सांग में भी राजस्थान की झलक देखने को मिलती है, जिसे मशहूर सिंगर स्वरूप खान ने अपनी आवाज दी है.

मैस्कॉट और जर्सी में झलक रही है राजस्थान की रौनक

कार्यक्रम में लॉन्च किए गए मैस्कॉट्स राजस्थान की मेहमाननवाजी और रंगीन संस्कृति का प्रतीक हैं. इनके जरिए देशभर से आने वाले खिलाड़ियों और मेहमानों का ‘पधारो म्हारे देश’ वाले अंदाज में स्वागत करने का संदेश दिया गया.

वहीं, जर्सी डिजाइन को भी खेलों के रंग और जोश के साथ तैयार किया गया है, जिसमें राजस्थान के पारंपरिक रंगों का खूबसूरत मिश्रण दिखाई देता है.

कार्यक्रम में झूम उठा आमेर फोर्ट

लॉन्चिंग सेरेमनी के दौरान आमेर फोर्ट संगीत और संस्कृति से गूंज उठा. मंच पर राजस्थानी लोकनृत्य और लोकगीतों की प्रस्तुति ने माहौल को और भी भव्य बना दिया.

कार्यक्रम के अंत में कर्नल राठौड़ ने कहा, “खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी का राजस्थान खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है. यह पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है. सरकार और यहां के लोग देशभर से आने वाले खिलाड़ियों का बाकी लोगों का गर्मजोशी के साथ स्वागत करने को बेकरार है.”