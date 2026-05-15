PBKS vs MI: “अब सिर्फ ODI बाकी है…” बुमराह का बयान सोशल मीडिया पर वायरल

आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करने के बाद मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी को लेकर बड़ा बयान दिया. हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव की गैरमौजूदगी में पहली बार मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाल रहे बुमराह ने मैच के बाद मजाकिया अंदाज में कहा कि अब सिर्फ वनडे कप्तानी बाकी है, लेकिन उन्हें ऐसा होता नजर नहीं आ रहा. मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया.

पंजाब की लगातार पांचवीं हार दर्ज

इस हार के साथ पंजाब की लगातार पांचवीं हार दर्ज हुई और उनकी प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई. दूसरी ओर बुमराह की कप्तानी में मुंबई ने दमदार प्रदर्शन कर जीत हासिल की. मैच के बाद प्रेजेंटेशन में बुमराह ने कहा कि दोनों टीमों ने अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन उनकी टीम ने दबाव के क्षणों में बेहतर वापसी की. उन्होंने माना कि पिच पहले मुकाबले की तुलना में थोड़ी सूखी थी और गेंदबाजों के लिए सही लेंथ पर गेंद डालना काफी अहम था.

बुमराह ने कहा कि टीम की जीत में सभी खिलाड़ियों का योगदान बराबर रहा. उन्होंने तिलक वर्मा की शानदार बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की. तिलक ने 33 गेंदों में 75 रन बनाकर मैच का रुख बदल दिया. वहीं विल जैक्स ने भी तेजतर्रार 25 रन बनाकर अहम योगदान दिया. गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर की भी बुमराह ने सराहना की.

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कप्तानी को लेकर बुमराह ने मजेदार अंदाज में कहा, “मैं टेस्ट मैच में कप्तानी कर चुका हूं, टी20 में भी कप्तानी कर ली. अब सिर्फ वनडे क्रिकेट बचा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है.” उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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यह मुकाबला बुमराह के लिए खास इसलिए भी रहा क्योंकि उन्होंने पहली बार मुंबई इंडियंस की कप्तानी की. नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या पीठ की चोट से जूझ रहे हैं, जबकि सूर्यकुमार यादव निजी कारणों से मैच में उपलब्ध नहीं थे. मुंबई इंडियंस की इस जीत ने टीम का मनोबल जरूर बढ़ाया है. हालांकि टीम पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन युवा खिलाड़ियों और बुमराह की कप्तानी ने फैंस को भविष्य की झलक जरूर दिखा दी.