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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगंभीर-अगरकर से ऊंचे पद पर बैठेंगे वीवीएस लक्ष्मण! बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में BCCI

गंभीर-अगरकर से ऊंचे पद पर बैठेंगे वीवीएस लक्ष्मण! बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में BCCI

VVS Laxman BCCI: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) वीवीएस लक्ष्मण को बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने के मूड में है. उन्हें डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया जा सकता है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 14 Aug 2026 12:47 PM (IST)
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वीवीएस लक्ष्मण का भारतीय क्रिकेट में प्रभाव बढ़ता दिख रहा है. वो अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) के हेड हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) उन्हें और भी बड़ी जिम्मेदारी देने पर विचार कर रहा है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई सितंबर महीने में बहुत बड़े बदलाव करने जा रहा है.

बताते चलें कि अजीत अगरकर का चीफ सेलेक्टर के तौर पर कार्यकाल सितंबर महीने में समाप्त हो रहा है और टीम इंडिया का कोचिंग स्टाफ भी सवालों कए घेरे में है. इंडिया टुडे के अनुसार वीवीएस लक्ष्मण को बीसीसीआई में डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया जा सकता है. हालांकि यह भी अपडेट है कि अगरकर का कार्यकाल जून 2027 तक बढ़ाया जा सकता है.

वीवीएस लक्ष्मण पहले भी भारत की सीनियर टीम के साथ जुड़े रहे हैं. वो गौतम गंभीर की गैरमौजूदगी में जिम्बाब्वे टूर पर टीम इंडिया के साथ बतौर हेड कोच जुड़े थे, जहां भारत ने टी20 सीरीज 3-0 से जीती थी. अब सवाल है कि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनने के बाद लक्ष्मण को क्या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

वीवीएस लक्ष्मण को क्या जिम्मेदारी मिलेगी?

BCCI ने अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. उम्मीद की जा सकती है कि लक्ष्मण अब सेलेक्शन से लेकर टीम मैनेजमेंट के फैसलों में भी सम्मिलित हो सकते हैं. फ्यूचर टैलेंट के चयन, सेलेक्टर्स और कोचों के साथ वीवीएस लक्ष्मण टीम की प्लानिंग में सम्मिलित हो सकते हैं. बताते चलें कि वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पहले से उभरते हुए खिलाड़ियों के साथ काम करते रहे हैं.

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अगरकर के लिए खुशखबरी

अजीत अगरकर का चीफ सेलेक्टर के रूप में कार्यकाल सितंबर महीने में समाप्त हो रहा है. पहले सामने आई कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अगरकर को सितंबर के बाद चीफ सेलेक्टर की पोजीशन से हटाया जा सकता है, लेकिन ताजा रिपोर्ट के अनुसार अगरकर का कार्यकाल जून 2027 तक बढ़ाया जा सकता है.

2027 वनडे वर्ल्ड कप के आयोजन में लगभग एक साल का समय बाकी है. उससे पहले टीम इंडिया का कोचिंग स्टाफ और सेलेक्टर्स लगातार निशाने पर रहे हैं. टेस्ट टीम का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, जबकि हाल ही में आयरलैंड और इंग्लैंड में भी भारतीय टीम व्हाइट बॉल सीरीज हारकर आ रही है. ऐसे में बीसीसीआई क्या फैसले लेती है, वह वर्ल्ड कप की दृष्टि से भी बहुत अहम होगा. 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 14 Aug 2026 12:47 PM (IST)
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VVS Laxman BCCI TEAM INDIA
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