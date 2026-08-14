गंभीर-अगरकर से ऊंचे पद पर बैठेंगे वीवीएस लक्ष्मण! बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में BCCI

वीवीएस लक्ष्मण का भारतीय क्रिकेट में प्रभाव बढ़ता दिख रहा है. वो अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) के हेड हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) उन्हें और भी बड़ी जिम्मेदारी देने पर विचार कर रहा है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई सितंबर महीने में बहुत बड़े बदलाव करने जा रहा है.

बताते चलें कि अजीत अगरकर का चीफ सेलेक्टर के तौर पर कार्यकाल सितंबर महीने में समाप्त हो रहा है और टीम इंडिया का कोचिंग स्टाफ भी सवालों कए घेरे में है. इंडिया टुडे के अनुसार वीवीएस लक्ष्मण को बीसीसीआई में डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया जा सकता है. हालांकि यह भी अपडेट है कि अगरकर का कार्यकाल जून 2027 तक बढ़ाया जा सकता है.

वीवीएस लक्ष्मण पहले भी भारत की सीनियर टीम के साथ जुड़े रहे हैं. वो गौतम गंभीर की गैरमौजूदगी में जिम्बाब्वे टूर पर टीम इंडिया के साथ बतौर हेड कोच जुड़े थे, जहां भारत ने टी20 सीरीज 3-0 से जीती थी. अब सवाल है कि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनने के बाद लक्ष्मण को क्या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

वीवीएस लक्ष्मण को क्या जिम्मेदारी मिलेगी?

BCCI ने अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. उम्मीद की जा सकती है कि लक्ष्मण अब सेलेक्शन से लेकर टीम मैनेजमेंट के फैसलों में भी सम्मिलित हो सकते हैं. फ्यूचर टैलेंट के चयन, सेलेक्टर्स और कोचों के साथ वीवीएस लक्ष्मण टीम की प्लानिंग में सम्मिलित हो सकते हैं. बताते चलें कि वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पहले से उभरते हुए खिलाड़ियों के साथ काम करते रहे हैं.

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अगरकर के लिए खुशखबरी

अजीत अगरकर का चीफ सेलेक्टर के रूप में कार्यकाल सितंबर महीने में समाप्त हो रहा है. पहले सामने आई कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अगरकर को सितंबर के बाद चीफ सेलेक्टर की पोजीशन से हटाया जा सकता है, लेकिन ताजा रिपोर्ट के अनुसार अगरकर का कार्यकाल जून 2027 तक बढ़ाया जा सकता है.

2027 वनडे वर्ल्ड कप के आयोजन में लगभग एक साल का समय बाकी है. उससे पहले टीम इंडिया का कोचिंग स्टाफ और सेलेक्टर्स लगातार निशाने पर रहे हैं. टेस्ट टीम का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, जबकि हाल ही में आयरलैंड और इंग्लैंड में भी भारतीय टीम व्हाइट बॉल सीरीज हारकर आ रही है. ऐसे में बीसीसीआई क्या फैसले लेती है, वह वर्ल्ड कप की दृष्टि से भी बहुत अहम होगा.

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