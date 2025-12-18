एयरपोर्ट पर फैन से भिड़े जसप्रीत बुमराह! छीना फोन और फिर...', वायरल वीडियो देखिए

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. इसकी वजह कोई मैच नहीं, बल्कि एयरपोर्ट से जुड़ा एक वायरल वीडियो है. इस वीडियो में बुमराह एक फैन पर नाराज होते दिखाई दे रहे हैं, जो बिना अनुमति उनके बेहद करीब आकर सेल्फी वीडियो बना रहा था. मामला सामने आने के बाद फैंस के बीच इस घटना को लेकर अलग-अलग राय देखने को मिल रही है.

एयरपोर्ट पर क्या हुआ था?

यह घटना उस समय की है जब जसप्रीत बुमराह एयरपोर्ट पर चेक-इन के लिए लाइन में थे. इसी दौरान एक फैन अचानक उनके पास आ गया और मोबाइल कैमरा ऑन करके लगातार वीडियो रिकॉर्ड करने लगा. फैन न सिर्फ बुमराह के बहुत करीब था, बल्कि उनके साथ-साथ चलने की कोशिश भी कर रहा था. शुरुआत में बुमराह ने उसे इशारों और शब्दों में रोकने की कोशिश भी की.

चेतावनी के बाद छिना फोन

वायरल वीडियो में दोनो के बीच की बातचीत साफ सुनी जा सकती है. बुमराह फैन को चेतावनी देते हैं कि फोन गिरने पर वे जिम्मेदार नहीं होंगे. इसके बावजूद फैन लापरवाही दिखाता रहा और वीडियो बनाता रहा. इसके बाद बुमराह ने सख्त रुख अपनाते हुए फैन का फोन अपने हाथ में ले लिया. यही पल कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

What an arrogant behavior by Jasprit Bumrah. First he threatened his fan that he would throw his phone, and later he snatched the fan's phone. pic.twitter.com/O2e4jSLw7s — 𝐆𝐨𝐚𝐭𝐥𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 👑 (@Goatlified) December 17, 2025

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई. कुछ लोगों का कहना है कि बुमराह को थोड़ा संयम दिखाना चाहिए था. वहीं, बड़ी संख्या में फैंस बुमराह के समर्थन में भी उतर आए. उनका मानना है कि किसी भी खिलाड़ी की निजी जगह होती है और बिना इजाजत वीडियो बनाना गलत है.

मैदान पर बुमराह का प्रदर्शन

क्रिकेट की बात करें तो बुमराह इस समय साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज में खेल रहे हैं. कटक में खेले गए पहले मैच में उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 17 रन देकर 2 विकेट झटके थे. हालांकि, दूसरे मुकाबले में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और वे विकेट लेने में नाकाम रहे. निजी कारणों के चलते वे तीसरे टी20 मैच में नहीं खेल पाए थे, जिसकी जानकारी बीसीसीआई द्वारा भी दी गई थी.

सीरीज का हाल

साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही टी20 सीरीज में टीम इंडिया फिलहाल 2-1 से आगे है. लखनऊ में होने वाला चौथा मैच खराब AQI और धुंध के कारण बंद करना पड़ा. अब सीरीज का आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.