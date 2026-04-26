हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026गुजरात के खिलाफ नहीं खेले, कब तक वापस आएंगे एमएस धोनी? CSK के हेड कोच ने दिया जवाब

गुजरात के खिलाफ नहीं खेले, कब तक वापस आएंगे एमएस धोनी? CSK के हेड कोच ने दिया जवाब

Why MS Dhoni Not Playing IPL 2026: एमएस धोनी क्यों वापसी नहीं कर पा रहे हैं. CSK के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने धोनी को लेकर अपडेट दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Apr 2026 10:48 PM (IST)
Preferred Sources

चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस उम्मीद लगाए बैठे थे कि 26 अप्रैल, रविवार के दिन एमएस धोनी मैदान में खेलने उतरेंगे. मैच शुरू हुआ और फिर चेन्नई के 8 विकेट से हारने तक धोनी की झलक तक देखने को नहीं मिली. लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर धोनी की वापसी में देरी का क्या कारण है. CSK के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने इस सबसे बड़े सवाल का जवाब दिया है. उनका जवाब, चेन्नई टीम के फैंस के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आया है. 

एमएस धोनी IPL 2026 सीजन की शुरुआत से ही काफ इंजरी (पिंडली में चोट) से जूझ रहे थे. चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट ने शुरुआत में कहा था कि धोनी को ठीक होने में करीब 2 सप्ताह का समय लगेगा, मगर सीजन को शुरू हुए करीब एक महीना पूरा हो चुका है, लेकिन दूर-दूर तक धोनी के दर्शन नहीं हुए हैं.

एमएस धोनी की वापसी क्यों नहीं हुई?

गुजरात टाइटंस के हाथों 8 विकेट की हार के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने बताया कि पिंडली की चोट से उबर पाना बहुत कठिन है. वो अगर खेलने उतरते हैं और फिर से चोटिल हो जाते हैं तो पूरे सीजन से बाहर हो जाएंगे. फ्लेमिंग ने कहा कि, "मेरी समझ में एक वॉर्मअप मैच में धोनी को पिंडली में चोट आ गई थी. वो उसके बाद पूरी तरह फिट होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं."

कब तक हो पाएंगे ठीक?

एमएस धोनी को हाल ही में टीम के साथ अभ्यास करते देखा गया और बाहरी मैचों में टीम के साथ यात्रा भी कर रहे हैं. कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने बताया कि वो पूरी फिटनेस पाने के लिए फिजियो के साथ कड़ा अभ्यास कर रहे हैं. फ्लेमिंग ने कहा कि वो सिर्फ धोनी के संबंध में सिर्फ अनुमति मिलने के इंतजार में हैं. कोच ने उम्मीद जरूर जताई कि धोनी जल्द वापसी करें, लेकिन किसी तारीख का कोई खुलासा नहीं किया है.

यह भी पढ़ें:

Watch: वैभव सूर्यवंशी के दोस्त ने बताई उनकी असली उम्र, वीडियो में बताया कब हुआ था जन्म

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 26 Apr 2026 10:48 PM (IST)
Tags :
CSK MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
गुजरात के खिलाफ नहीं खेले, कब तक वापस आएंगे एमएस धोनी? CSK के हेड कोच ने दिया जवाब
गुजरात के खिलाफ नहीं खेले, कब तक वापस आएंगे एमएस धोनी? CSK के हेड कोच ने दिया जवाब
आईपीएल 2026
LSG vs KKR Live Score: मुश्किल में लखनऊ, ऋषभ पंत के बाद निकोलस पूरन भी आउट; रोमांचक मोड़ पर पहुंचा मैच
Live: मुश्किल में लखनऊ, ऋषभ पंत के बाद निकोलस पूरन भी आउट; रोमांचक मोड़ पर पहुंचा मैच
आईपीएल 2026
Watch: वैभव सूर्यवंशी के दोस्त ने बताई उनकी असली उम्र, वीडियो में बताया कब हुआ था जन्म
Watch: वैभव सूर्यवंशी के दोस्त ने बताई उनकी असली उम्र, वीडियो में बताया कब हुआ था जन्म
आईपीएल 2026
मोहसिन खान ने 5 विकेट लेकर रचा इतिहास, KKR के लिए अकेले लड़ते रहे रिंकू सिंह, लखनऊ के सामने 156 का लक्ष्य
मोहसिन खान ने 5 विकेट लेकर रचा इतिहास, KKR के लिए अकेले लड़ते रहे रिंकू सिंह, लखनऊ के सामने 156 का लक्ष्य
Advertisement

वीडियोज

ABP Report: हमले का ईरान कनेक्शनगुस्से में ट्रंप? | Attack on Donald Trump | Iran Us War | ABP News
Attack on Donald Trump News: ट्रंप पर फिर खतरा! पुराने हमलों को याद कर क्या बोले? | Iran US War
Firing On Donald Trump: ट्रंप पर हमले से जुड़ी अंदर की कहानी! | Iran Vs US | Washington
Vinfast VF MPV 7 India review: एक Sensible MPV | #vinfast #carreview #mpv #autolive
MG Majestor Review क्या ये SUV Indians का दिल जीत पाएगी ? #mgmajestor #suv #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राघव चड्ढा के इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल की पहली रैली, BJP पर साधा निशाना, बंगाल को लेकर क्या कहा?
राघव चड्ढा के इस्तीफे के बाद केजरीवाल की पहली रैली, BJP पर साधा निशाना, बंगाल को लेकर क्या कहा?
बिहार
पप्पू यादव के महिलाओं वाले बयान पर BJP विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा हमला, 'मेरे पिता ने…'
पप्पू यादव के महिलाओं वाले बयान पर BJP विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा हमला, 'मेरे पिता ने…'
आईपीएल 2026
मोहसिन खान ने 5 विकेट लेकर रचा इतिहास, KKR के लिए अकेले लड़ते रहे रिंकू सिंह, लखनऊ के सामने 156 का लक्ष्य
मोहसिन खान ने 5 विकेट लेकर रचा इतिहास, KKR के लिए अकेले लड़ते रहे रिंकू सिंह, लखनऊ के सामने 156 का लक्ष्य
बॉलीवुड
सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस, रिया चक्रवर्ती को 6 साल बाद कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अनफ्रीज होंगे अकाउंट्स
सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस, रिया चक्रवर्ती को 6 साल बाद कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अनफ्रीज होंगे अकाउंट्स
विश्व
कैरोलिन लेविट को कैसे पता था कि व्हाइट हाउस में चलेंगी गोलियां? हमले के बाद वायरल हुआ वीडियो
कैरोलिन लेविट को कैसे पता था कि व्हाइट हाउस में चलेंगी गोलियां? हमले के बाद वायरल हुआ वीडियो
जम्मू और कश्मीर
राघव चड्ढा पर उमर अब्दुल्ला का तंज, कहा- ये अपने दम पर पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकते
राघव चड्ढा पर उमर अब्दुल्ला का तंज, कहा- ये अपने दम पर पंचायत चुनाव भी नहीं जीत सकते
ट्रेंडिंग
Video: केक पर स्पार्कल जलाना ले सकता है जान! वायरल वीडियो ने खोली पोल, यूजर्स ने खाई ना जलाने की कसम
केक पर स्पार्कल जलाना ले सकता है जान! वायरल वीडियो ने खोली पोल, यूजर्स ने खाई ना जलाने की कसम
टेक्नोलॉजी
अब सपनों पर भी होगा आपका कंट्रोल! इस अनोखे गैजेट से होगा संभव, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश
अब सपनों पर भी होगा आपका कंट्रोल! इस अनोखे गैजेट से होगा संभव, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget