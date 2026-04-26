गुजरात के खिलाफ नहीं खेले, कब तक वापस आएंगे एमएस धोनी? CSK के हेड कोच ने दिया जवाब

चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस उम्मीद लगाए बैठे थे कि 26 अप्रैल, रविवार के दिन एमएस धोनी मैदान में खेलने उतरेंगे. मैच शुरू हुआ और फिर चेन्नई के 8 विकेट से हारने तक धोनी की झलक तक देखने को नहीं मिली. लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर धोनी की वापसी में देरी का क्या कारण है. CSK के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने इस सबसे बड़े सवाल का जवाब दिया है. उनका जवाब, चेन्नई टीम के फैंस के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आया है.

एमएस धोनी IPL 2026 सीजन की शुरुआत से ही काफ इंजरी (पिंडली में चोट) से जूझ रहे थे. चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट ने शुरुआत में कहा था कि धोनी को ठीक होने में करीब 2 सप्ताह का समय लगेगा, मगर सीजन को शुरू हुए करीब एक महीना पूरा हो चुका है, लेकिन दूर-दूर तक धोनी के दर्शन नहीं हुए हैं.

एमएस धोनी की वापसी क्यों नहीं हुई?

गुजरात टाइटंस के हाथों 8 विकेट की हार के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने बताया कि पिंडली की चोट से उबर पाना बहुत कठिन है. वो अगर खेलने उतरते हैं और फिर से चोटिल हो जाते हैं तो पूरे सीजन से बाहर हो जाएंगे. फ्लेमिंग ने कहा कि, "मेरी समझ में एक वॉर्मअप मैच में धोनी को पिंडली में चोट आ गई थी. वो उसके बाद पूरी तरह फिट होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं."

कब तक हो पाएंगे ठीक?

एमएस धोनी को हाल ही में टीम के साथ अभ्यास करते देखा गया और बाहरी मैचों में टीम के साथ यात्रा भी कर रहे हैं. कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने बताया कि वो पूरी फिटनेस पाने के लिए फिजियो के साथ कड़ा अभ्यास कर रहे हैं. फ्लेमिंग ने कहा कि वो सिर्फ धोनी के संबंध में सिर्फ अनुमति मिलने के इंतजार में हैं. कोच ने उम्मीद जरूर जताई कि धोनी जल्द वापसी करें, लेकिन किसी तारीख का कोई खुलासा नहीं किया है.

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