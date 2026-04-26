अगले मैच से पहले RCB को झटका? विराट कोहली का जोड़ीदार अनफिट, कोच दिनेश कार्तिक ने दिया ताजा अपडेट
Phil Salt to Miss RCB vs DC Match: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिए बुरी खबर है. विराट कोहली को एक बार फिर अपने जोड़ीदार की कमी खलेगी
IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू अपना अगला मैच सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेलेगी. उससे पहले RCB को झटका लगा है क्योंकि सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट पूरी तरह फिट नहीं हैं. बेंगलुरू टीम के बल्लेबाजी कोच दिनेश कार्तिक ने पुष्टि करके बताया है कि साल्ट पूरी तरह स्वस्थ ना होने के कारण दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे. साल्ट इससे पहले गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में भी नहीं खेले थे.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और दिल्ली कैपिटल्स का मैच 27 अप्रैल को अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. आपको याद दिला दें कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में फिल साल्ट की गैरमौजूदगी में जैकब बैथेल ने विराट कोहली के साथ ओपनिंग की थी. बैथेल उस मैच में सिर्फ 14 रन बना सके थे. इसके बावजूद दिल्ली कै खिलाफ भी विराट और बैथेल की जोड़ी ओपनिंग करती हुई नजर आ सकती है.
RCB के लिए बहुत बड़ा झटका
फिल साल्ट का ना होना RCB के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने आईपीएल 2026 टूर्नामेंट में 6 मैच खेलकर 202 रन बना लिए हैं. इस सीजन उनके बल्ले से 2 अर्धशतकीय पारी भी आई हैं. इन-फॉर्म बल्लेबाज का बाहर होना बेंगलुरू टीम के लिए अच्छी खबर नहीं है. एक और मुश्किल यह होगी कि बेंगलुरू टीम को अब सारे मैच अपने घर से बाहर खेलने हैं.
इसी सीजन जब बेंगलुरू और दिल्ली की टीम आमने-सामने आई थीं. उस मुकाबले में फिल साल्ट ने 38 गेंदों में 63 रनों की बहुमूल्य पारी खेली थी. उस लिहाज से भी साल्ट की चोट आरसीबी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है. इसी सीजन RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हरा दिया था. 27 अप्रैल को होने वाले मैच में दिल्ली कैपिटल्स बड़ी जीत दर्ज कर बदला पूरा करना चाहेगी.
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Source: IOCL