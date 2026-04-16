कौन हैं Krish Bhagat? IPL 2026 के बीच मुंबई इंडियंस टीम में हुई एंट्री, बने अंकोलेकर के रिप्लेसमेंट
Who is Krish Bhagat: मुंबई इंडियंस ने अथर्व अंकोलेकर के रिप्लेसमेंट के तौर पर कृष भगत को स्क्वॉड में शामिल किया है. अंकोलेकर IPL 2026 शुरू होने से पहले ही घुटने में चोट के कारण लीग से बाहर हो गए थे.
मुंबई इंडियंस ने अथर्व अंकोलेकर के रिप्लेसमेंट का ऐलान करते हुए कृष भगत को अपनी टीम में शामिल किया है. IPL 2026 शुरू होने से पहले अंकोलेकर के घुटने में चोट लग गई थी, जिस कारण उन्हें पूरे संस्करण से बाहर होना पड़ा था. अब 4 मैच खेलने के बाद मुंबई ने भगत को अपने दल में शामिल किया, जिसकी आधिकारिक जानकारी फ्रेंचाइजी ने गुरुवार को दी.
मुंबई इंडियंस का सफर अभी तक अच्छा नहीं रहा है. हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली इस टीम ने सिर्फ 1 मैच जीता है. जारी संस्करण का पहला मैच जीतने के बाद मुंबई इंडियंस लगातार 3 मैच हार चुकी है. ओपनर रोहित शर्मा भी पिछले मैच में चोटिल हो गए, जिसके बाद माना जा रहा है कि वह पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से बाहर हो सकते हैं. इससे पहले MI ने कृष भगत को अपनी टीम में बतौर रिप्लेसमेंट शामिल किया. जानिए उनके बारे में.
कौन हैं Krish Bhagat?
21 वर्षीय कृष भगत दाएं हाथ के ऑलराउंडर हैं जो घरेलू क्रिकेट में पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं. वह एक दाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर टीम में विविधता लाते हैं और निचले क्रम के बल्लेबाज़ के तौर पर भी योगदान दे सकते हैं. वह पिछले 2 सालों से मुंबई इंडियंस के ट्रायल का हिस्सा रहे हैं.
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कृष भगत इसी वर्ष डीवाई पाटिल टी20 कप में रिलायंस टीम के लिए खेले थे. वह प्री-सीजन से ही टीम के साथ एक सपोर्ट बॉलर के तौर पर जुड़े रहे हैं. मुंबई इंडियंस ने अपने स्टेटमेंट में बताया, "कृष ने अपनी लगन, काम के प्रति समर्पण और हर सेशन व प्रैक्टिस मैच में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से कोचिंग स्टाफ को लगातार प्रभावित किया है."
कृष भगत के रिकार्ड्स की बात करें तो उन्होंने 7 फर्स्ट क्लास मैचों की 10 पारियों में 145 रन बनाए हैं. लिस्ट ए के 9 मैचों की 3 पारियों में उनके नाम 52 रन हैं. फर्स्ट क्लास में उन्होंने 7 और लिस्ट में 9 विकेट लिए हैं.
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आज है MI का मैच
मुंबई इंडियंस का पांचवां मैच आज पंजाब किंग्स के साथ है. ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.
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