हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: 49 पर आउट हुए विराट कोहली तो अनुष्का शर्मा हो गई उदास, दिया ऐसा रिएक्शन; हो गया वायरल

Watch: 49 पर आउट हुए विराट कोहली तो अनुष्का शर्मा हो गई उदास, दिया ऐसा रिएक्शन; हो गया वायरल

अनुष्का शर्मा IPL 2026 के हर मैच में RCB को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में पहुंच रही हैं. बुधवार को भी वह चिन्नास्वामी में थी. विराट कोहली जब 49 पर आउट हुए तो वह उदास नजर आईं.

By : शिवम | Updated at : 16 Apr 2026 09:43 AM (IST)
Preferred Sources

विराट कोहली ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बुधवार को खेले गए मुकाबले में 49 रनों की शानदार पारी खेली, जिसने RCB की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. बस एक अफसोस था कि कोहली अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए, वह सिर्फ 1 रन से चूक गए. स्टेडियम में मौजूद उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी इससे उदास हो गईं. कोहली के आउट होने के बाद कैमरा सीधे उनकी पत्नी पर गया, उनका रिएक्शन वायरल हो रहा है.

विराट कोहली मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि आरसीबी पहले गेंदबाजी कर रही थी. वह इम्पैक्ट प्लेयर बनकर ओपनिंग पर आए, पहले ही ओवर में एक रन आउट का मौका बचा था. इसके बाद फिल साल्ट (7) के रूप में पहला विकेट जल्दी गिर गया था. इसके बाद कोहली ने देवदत्त पडिक्कल संग 57 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की. इसमें पडिक्कल ने सिर्फ 10 रन बनाए, वह आठवें ओवर में आउट हुए. 10वें ओवर की समाप्ति पर RCB का स्कोर 86 था, कोहली 49 पर थे और 11वां ओवर डालने आए आवेश खान.

कोहली 49 पर हुए आउट तो अनुष्का हुई उदास

आवेश खान द्वारा डाली गई 11वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट हुए. कोहली 49 पर थे, वह अपने अर्धशतक से सिर्फ 1 रन दूर थे. उनके विकेट से सभी आरसीबी और कोहली फैंस मायूस थे, स्टैंड में बैठी उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी उदास हो गईं. जैसे गेंद हवा में थी, उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और कैच होते ही सिर पकड़ लिया. ये रिएक्शन वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें- 'मैं अभी भी 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं और इसलिए...', विराट कोहली ने दे दिया फैन्स के लिए बड़ा बयान 

रसिक ने 4, भुवनेश्वर ने लिए 3 विकेट

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की गेंदबाजी शानदार रही, जिन्होंने लखनऊ को 146 पर रोक दिया. भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवरों में 27 रन देकर 3 विकेट लिए. रसिक सलाम ने 4 ओवरों में 24 रन देकर 4 विकेट चटकाए. क्रुणाल पांड्या ने 2 और जोश हेजलवुड ने 1 विकेट लिया.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 16 Apr 2026 09:43 AM (IST)
Tags :
Anushka Sharma Royal Challengers Bengaluru IPL Viral Video RCB Vs LSG VIRAT KOHLI IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Watch: 49 पर आउट हुए विराट कोहली तो अनुष्का शर्मा हो गई उदास, दिया ऐसा रिएक्शन; हो गया वायरल
Watch: 49 पर आउट हुए विराट कोहली तो अनुष्का शर्मा हो गई उदास, दिया ऐसा रिएक्शन; हो गया वायरल
क्रिकेट
'बच्चे को खेलने दें... उसे सीखने दें', वैभव सूर्यवंशी का कब होना चाहिए टीम इंडिया में डेब्यू? ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने बताया
'बच्चे को खेलने दें... उसे सीखने दें', वैभव सूर्यवंशी का कब होना चाहिए टीम इंडिया में डेब्यू? ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने बताया
क्रिकेट
विराट कोहली के नाम हुई ऑरेंज कैप, दावेदारों में रजत पाटीदार भी शामिल; जानें पर्पल कैप पर किसका कब्जा?
विराट कोहली के नाम हुई ऑरेंज कैप, दावेदारों में रजत पाटीदार भी शामिल; जानें पर्पल कैप पर किसका कब्जा?
क्रिकेट
IPL 2026 RCB vs LSG: 29 गेंद पहले जीती बेंगलुरु, घर पर पहली बार लखनऊ को हराया; गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का हिट शो
29 गेंद पहले जीती बेंगलुरु, घर पर पहली बार लखनऊ को हराया; गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का हिट शो
Advertisement

वीडियोज

नासिक के कॉर्पोरेट 'किले' के शैतान !
युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी
Sandeep Chaudhary: युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी | Iran US Conflict | Trump
US Iran Ceasefire : Trump के तेवर नरम पड़ने के पीछे क्या है बड़ी वजह? | Strait Of Hormuz | China
Chitra Tripathi : Iran-US...सीजफायर बढ़ने से किसे फायदा?| Hormuz Clash | Netanyahu | Trump | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूस-ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, डेडलाइन खत्म, ट्रंप के करीबी बेसेंट ने कहा- 'अब और नहीं...'
रूस-ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, डेडलाइन खत्म, ट्रंप के करीबी बेसेंट ने कहा- 'अब और नहीं...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
10 KM दूर से दिख रहा था धुएं का गुबार...जान बचाकर भागे थे लोग, लखनऊ अग्निकांड का भयावह था मंजर
10 KM दूर से दिख रहा था धुएं का गुबार...जान बचाकर भागे थे लोग, लखनऊ अग्निकांड का भयावह था मंजर
इंडिया
India Economy 2025: IMF रैंकिंग में पिछड़ा भारत, इस देश से हुआ पीछे, जानें अब किस नंबर पर पहुंचा
IMF रैंकिंग में पिछड़ा भारत, इस देश से हुआ पीछे, जानें अब किस नंबर पर पहुंचा
आईपीएल 2026
'मैं अभी भी 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं और इसलिए...', विराट कोहली ने दे दिया फैन्स के लिए बड़ा बयान
'मैं अभी भी 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं और इसलिए...', विराट कोहली ने दे दिया फैन्स के लिए बड़ा बयान
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Vs Vaazha 2: बुधवार को कमाई के मामले में 'वाझा 2' निकली आगे, 'धुरंधर 2' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बुधवार को कमाई के मामले में 'वाझा 2' निकली आगे, 'धुरंधर 2' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
विश्व
US Iran War News Live: भारत को झटका! अमेरिका ने रूस-ईरान से तेल खरीद की छूट बढ़ाने से किया इनकार
Live: भारत को झटका! अमेरिका ने रूस-ईरान से तेल खरीद की छूट बढ़ाने से किया इनकार
एग्रीकल्चर
organic carbon: मिट्टी में कितना होना चाहिए कार्बन, अच्छी फसल के लिए किसान जरूर चेक करें यह चीज?
मिट्टी में कितना होना चाहिए कार्बन, अच्छी फसल के लिए किसान जरूर चेक करें यह चीज?
ऑटो
कार के सनरूफ से निकलकर स्टाइल मारना पड़ सकता है भारी, जानिए कितना कटेगा चालान?
कार के सनरूफ से निकलकर स्टाइल मारना पड़ सकता है भारी, जानिए कितना कटेगा चालान?
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget