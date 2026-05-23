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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 में किस टीम को मिलेंगे फाइनल में जाने के 2 चांस? जानें क्या है इसके पीछे का नियम

IPL 2026 में किस टीम को मिलेंगे फाइनल में जाने के 2 चांस? जानें क्या है इसके पीछे का नियम

Why Two Chances to Reach IPL 2026 Final: आईपीएल 2026 में किसी एक टीम को फाइनल में जाने के 2 चांस मिलेंगे. जानिए किस नियम की वजह से मिलता है यह मौका.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 23 May 2026 07:43 PM (IST)
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आईपीएल 2026 का प्लेऑफ चरण 26 मई से शुरू हो रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद, इन तीन टीमों ने प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली. प्लेऑफ में क्वालीफायर 1 और एलिमिनेटर की टीमें भी सामने आने लगी हैं. आईपीएल का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि हर बार एक टीम को फाइनल में जाने के 2 चांस मिलते हैं.

आखिर यह कैसा फॉर्मेट है कि सिर्फ एक टीम को फाइनल में जाने का डबल मौका मिलता है. दरअसल यह पूरा खेल पॉइंट्स टेबल में बेहतर पोजीशन हासिल करने का है. टॉप-2 में फिनिश करने वाली टीमों को फाइनल में जाने के 2 मौके मिलते हैं.

IPL 2026 में किसको मिलेंगे दो मौके?

इंडियन प्रीमियर लीग के फॉर्मेट पर नजर डालें तो जो टीम क्वालीफायर 1 खेलती हैं, दो मौके उन्हें मिलते हैं. आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजरात टाइटंस ने पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में फिनिश किया है. इसलिए 26 मई को बेंगलुरू और गुजरात की टीम क्वालीफायर 1 में आमने-सामने आएंगी. जो टीम क्वालीफायर 1 जीत जाती है, उसे सीधे फाइनल में एंट्री मिल जाती है. इसलिए 26 मई को बेंगलुरू और गुजरात के मैच में जिसे भी जीत मिलेगी वह फाइनल में प्रवेश कर जाएगी.

वहीं क्वालीफायर 1 में हारने वाली टीम को फाइनल में जाने का दूसरा चांस मिलता है. पहला क्वालीफायर हारने के बाद वह टीम दूसरे क्वालीफायर में खेलती है. क्वालीफायर 2 में उसका सामना एलिमिनेटर मैच की विजेता टीम से होता है.

एलिमिनेटर में किस-किसका सामना?

एलिमिनेटर मैच की दोनों टीम अभी सामने नहीं आई हैं. एलिमिनेटर मुकाबले में तीसरे और चौथे स्थान पर फिनिश करने वाली टीम आमने-सामने आती हैं. सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर जम चुकी है, लेकिन प्लेऑफ का चौथा और आखिरी स्पॉट अब भी खाली है. एलिमिनेटर में हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स, इन चार टीमों में किसी एक से होगा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 23 May 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
IPL Playoffs INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
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