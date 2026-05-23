IPL 2026 में किस टीम को मिलेंगे फाइनल में जाने के 2 चांस? जानें क्या है इसके पीछे का नियम
Why Two Chances to Reach IPL 2026 Final: आईपीएल 2026 में किसी एक टीम को फाइनल में जाने के 2 चांस मिलेंगे. जानिए किस नियम की वजह से मिलता है यह मौका.
आईपीएल 2026 का प्लेऑफ चरण 26 मई से शुरू हो रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद, इन तीन टीमों ने प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली. प्लेऑफ में क्वालीफायर 1 और एलिमिनेटर की टीमें भी सामने आने लगी हैं. आईपीएल का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि हर बार एक टीम को फाइनल में जाने के 2 चांस मिलते हैं.
आखिर यह कैसा फॉर्मेट है कि सिर्फ एक टीम को फाइनल में जाने का डबल मौका मिलता है. दरअसल यह पूरा खेल पॉइंट्स टेबल में बेहतर पोजीशन हासिल करने का है. टॉप-2 में फिनिश करने वाली टीमों को फाइनल में जाने के 2 मौके मिलते हैं.
IPL 2026 में किसको मिलेंगे दो मौके?
इंडियन प्रीमियर लीग के फॉर्मेट पर नजर डालें तो जो टीम क्वालीफायर 1 खेलती हैं, दो मौके उन्हें मिलते हैं. आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजरात टाइटंस ने पॉइंट्स टेबल के टॉप-2 में फिनिश किया है. इसलिए 26 मई को बेंगलुरू और गुजरात की टीम क्वालीफायर 1 में आमने-सामने आएंगी. जो टीम क्वालीफायर 1 जीत जाती है, उसे सीधे फाइनल में एंट्री मिल जाती है. इसलिए 26 मई को बेंगलुरू और गुजरात के मैच में जिसे भी जीत मिलेगी वह फाइनल में प्रवेश कर जाएगी.
वहीं क्वालीफायर 1 में हारने वाली टीम को फाइनल में जाने का दूसरा चांस मिलता है. पहला क्वालीफायर हारने के बाद वह टीम दूसरे क्वालीफायर में खेलती है. क्वालीफायर 2 में उसका सामना एलिमिनेटर मैच की विजेता टीम से होता है.
एलिमिनेटर में किस-किसका सामना?
एलिमिनेटर मैच की दोनों टीम अभी सामने नहीं आई हैं. एलिमिनेटर मुकाबले में तीसरे और चौथे स्थान पर फिनिश करने वाली टीम आमने-सामने आती हैं. सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर जम चुकी है, लेकिन प्लेऑफ का चौथा और आखिरी स्पॉट अब भी खाली है. एलिमिनेटर में हैदराबाद का सामना पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स, इन चार टीमों में किसी एक से होगा.
यह भी पढ़ें:
अगर IPL 2026 के बाद ऑक्शन में गए ये खिलाड़ी, तो मिल सकती है 30 करोड़ से ज्यादा की रकम
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL