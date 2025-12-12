हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWTC की ताजा पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान, पाकिस्तान भी आगे; न्यूजीलैंड की लंबी छलांग

WTC की ताजा पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान, पाकिस्तान भी आगे; न्यूजीलैंड की लंबी छलांग

Latest WTC Points Table India: दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को हराकर न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर कब्जा जमा लिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Dec 2025 06:54 PM (IST)
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में भारतीय टीम को नुकसान हुआ है. न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराकर अंक तालिका में लंबी छलांग लगाई है. बताते चलें कि पाकिस्तान भी टेबल में भारत से आगे चल रहा है. वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट जीतने के बाद न्यूजीलैंड छठे से तीसरे स्थान पर आ गई है. वहीं ऑस्ट्रेलिया 100 पॉइंट्स प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर विराजमान है.

2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता ऑस्ट्रेलिया अभी पहले स्थान पर है. ऑस्ट्रेलिया अभी एशेज 2025-26 सीरीज में इंग्लैंड पर 2-0 की बढ़त हासिल कर चुकी है. वहीं हाल ही में भारत को उसी के घर पर टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप करने वाली दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर है. कीवी टीम ने तीसरे स्थान पर कब्जा जमा लिया है.

भारत को नुकसान

भारतीय टीम अब छठे स्थान पर है, जिसका पॉइंट्स प्रतिशत 48.15 का है. जबकि टॉप पर विराजमान ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट्स प्रतिशत 100 का है. इतना अंतर साफ है कि टीम इंडिया की फाइनल में जाने की उम्मीद कम होती जा रही हैं. यहां तक कि पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान भी भारत से आगे पांचवें स्थान पर है.

अगर एशेज के बाकी 3 मैचों में इंग्लैंड जबरदस्त वापसी कर लेती है, तो भारतीय टीम एक स्थान और नीचे खिसक कर सातवें पायदान पर जा सकती है. WTC के मौजूदा चक्र में भारत ने अभी 9 टेस्ट खेलकर सिर्फ चार जीत दर्ज की हैं. श्रीलंका भी एक स्थान फिसलकर चौथे पायदान पर आ गई है.

भारत की अगली टेस्ट सीरीज कब

भारत को अब अगले करीब 8 महीनों तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं खेलनी है. टीम इंडिया की अगली टेस्ट सीरीज अगस्त 2026 में श्रीलंका के साथ होगी. बताते चलें कि भारत को अगर 2027 WTC फाइनल की उम्मीदों को जीवंत रखना है, तो उसे बचे हुए अधिकांश मैच जीतने होंगे.

भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बीच नितीश रेड्डी की हैट्रिक, टी20 मैच में हैट्रिक लेकर मचाया गदर

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 12 Dec 2025 06:54 PM (IST)
World Test Championship WTC Points Table INDIAN CRICKET TEAM Wtc 2025-26
