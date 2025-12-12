WTC की ताजा पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को नुकसान, पाकिस्तान भी आगे; न्यूजीलैंड की लंबी छलांग

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में भारतीय टीम को नुकसान हुआ है. न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराकर अंक तालिका में लंबी छलांग लगाई है. बताते चलें कि पाकिस्तान भी टेबल में भारत से आगे चल रहा है. वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट जीतने के बाद न्यूजीलैंड छठे से तीसरे स्थान पर आ गई है. वहीं ऑस्ट्रेलिया 100 पॉइंट्स प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर विराजमान है.

2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता ऑस्ट्रेलिया अभी पहले स्थान पर है. ऑस्ट्रेलिया अभी एशेज 2025-26 सीरीज में इंग्लैंड पर 2-0 की बढ़त हासिल कर चुकी है. वहीं हाल ही में भारत को उसी के घर पर टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप करने वाली दक्षिण अफ्रीका दूसरे स्थान पर है. कीवी टीम ने तीसरे स्थान पर कब्जा जमा लिया है.

भारत को नुकसान

भारतीय टीम अब छठे स्थान पर है, जिसका पॉइंट्स प्रतिशत 48.15 का है. जबकि टॉप पर विराजमान ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट्स प्रतिशत 100 का है. इतना अंतर साफ है कि टीम इंडिया की फाइनल में जाने की उम्मीद कम होती जा रही हैं. यहां तक कि पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान भी भारत से आगे पांचवें स्थान पर है.

अगर एशेज के बाकी 3 मैचों में इंग्लैंड जबरदस्त वापसी कर लेती है, तो भारतीय टीम एक स्थान और नीचे खिसक कर सातवें पायदान पर जा सकती है. WTC के मौजूदा चक्र में भारत ने अभी 9 टेस्ट खेलकर सिर्फ चार जीत दर्ज की हैं. श्रीलंका भी एक स्थान फिसलकर चौथे पायदान पर आ गई है.

भारत की अगली टेस्ट सीरीज कब

भारत को अब अगले करीब 8 महीनों तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं खेलनी है. टीम इंडिया की अगली टेस्ट सीरीज अगस्त 2026 में श्रीलंका के साथ होगी. बताते चलें कि भारत को अगर 2027 WTC फाइनल की उम्मीदों को जीवंत रखना है, तो उसे बचे हुए अधिकांश मैच जीतने होंगे.

यह भी पढ़ें:

भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बीच नितीश रेड्डी की हैट्रिक, टी20 मैच में हैट्रिक लेकर मचाया गदर